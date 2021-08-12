Экономика

Фирма в Польше: выход на новые европейские рынки

Польша – не просто член ЕС и ближайшая страна Европы, не только государство с положительной динамикой в экономической и бытовой сфере, но и перспективное место для открытия бизнеса.

В том числе для иностранцев, которые желают найти новые рынки сбыта, новых клиентов с хорошей платежеспособностью, расширить свое уже приносящее плоды дело или же начать бизнес с нуля с акцентом именно на Европу.

Покупка фирмы или регистрация новой?

У потенциального предпринимателя, который рассматривает Польшу как место для развития своего бизнеса, есть два пути легальной работы в европейской стране. Первый – это регистрация юридического лица с нуля. Второй – покупка фирмы в Польше, которая уже зарегистрирована.

Первый вариант выгоден с финансовой точки зрения в плане стартовых затрат, но он же требует больше времени на согласование бюрократических нюансов, а также подготовку целого перечня документов для контролирующих органов.

Второй вариант стоит денег, но зато предприниматель получает фирму, готовую начать работу буквально здесь и сейчас. Бюрократических манипуляций во втором случае также существенно меньше.

На что обратить внимание?

Конечно, покупка фирмы должна осуществляться согласно нормам законодательства. Крайне важно сотрудничать с надежными посредниками и тщательно проверять объект сделки, не забывая о тонкостях юридической безопасности.

Продавец должен предоставить нотариально заверенные доказательства, что у юридического лица нет долгов и прочих обязательств перед государственными органами и иными компаниями, физическими лицами. У компании не должно быть истории хозяйственной деятельности.

У приобретаемой компании должны быть соответствующие разрешения на ведение деятельности в выбранной сфере, в том числе KRS, REGON, NIP и так далее. И это не говоря уже о таких необходимых для бизнеса вещах, как счет в банке, печать, юридический адрес.

Почему именно Польша?

Польша во все времена интересовала правителей крупных государств, купцов и промышленников. Во многом благодаря своему транзитному расположению между «востоком» и «западом». Свой статус посредника со всеми вытекающими преимуществами Польша сохранила и по сей день. Сейчас это страна с относительно стабильной экономикой и положительной динамикой развития во многих сферах, играющих роль для успешного предпринимательства.

В контексте налогообложения и кредитования Польша также выигрывает по сравнению с другими странами ЕС. В нее идет много дотаций, для бизнесменов здесь предлагают относительно выгодные условия получения кредитов, а подоходный налог в Польше считается самым оптимальным в Еврозоне.