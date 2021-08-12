Экономика

Шкаф для научных исследований произвели на псковском заводе

Завод АО «Зенча-Псков» отгрузил заказчику сушильный шкаф с принудительной конвекцией В410-FC8-800. Оборудование было произведено по индивидуальному заказу публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие "Импульс"». Выигранный по тендеру заказ был проработан конструкторским отделом завода и произведен по техническому заданию заказчика с учетом индивидуальных характеристик.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей на предприятии, сушильный шкаф с принудительной конвекцией представляет собой тип лабораторных сушильных шкафов. Такое оборудование используется для сушки и термической обработки различных материалов. В нем можно точно настраивать температурный режим, что позволяет использовать изделие для различных целей: от нагревания до хранения веществ, требующих определенных температурных условий. Сушильные шкафы широко используются в лабораториях различного профиля для научных исследований, анализов и экспериментов.

Прием заявок:

smt@zencha.ru

8 (8112) 29-06-50

Произведенный и отгруженный сушильный шкаф В410-FC8-800 относится к типу сухожаровых шкафов с принудительной конвекцией.

Также на заводе рассказали о технических характеристиках шкафа:

Основой является сварная рама, на которую монтируются внутренняя камера из нержавеющей стали, внешняя обшивка и блок управления.

Блок управления устанавливается на боковую стенку шкафа.

Нагрев осуществляется при помощи тэнов.

Циркуляция воздуха в камере производят два вентилятора, установленные на задней стенке, они обеспечивают быстрый и эффективный нагрев внутреннего объёма шкафа.

Теплоизоляция выполнена из минеральной ваты и теплостойкого, силиконового уплотнителя.

Управление происходит при помощи терморегулятора и переключателей.

Габариты (ШхГхВ) рабочей камеры не менее 1000х400х2000 мм.

Общие габариты шкафа сушильного не более 1500х700х2300 мм.

Объем внутреннего пространства 800 л.

Номинальная мощность тэнов - 8 кВт.

Шкаф оборудован принудительной системой вентиляции.

Диапазон рабочих температур: окружающая t° +5°С до +150°C.

Перфорированные выдвижные полки в комплекте в количестве 19 шт. на выдвигающихся роликовых направляющих.

Нагрузка на полку не более 15кг.

Количество дверей – 2 шт.

Рабочая камера и полки шкафа выполнены из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

АО «Зенча-Псков» - предприятие с полным циклом производства, создающее качественные и надежные изделия с заводской сборкой серийного производства, а также по потребностям и параметрам заказчика. После изготовления предоставляем все необходимые документы: ТКП, декларацию соответствия ТС.