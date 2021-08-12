Экономика

Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы

Сбер в очередной раз подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы. Согласно отчету «The Nilson Report» за июль 2021 года, банк с большим отрывом лидирует по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт (153,8 миллиона штук). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, в этом году Сбер впервые признали европейским лидером по торговому обороту дебетовых карт (246,8 миллиарда долларов США). За явным преимуществом он опередил занимающий теперь 2-е место Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.

«Наши позиции в европейских рейтингах "The Nilson Report" стабильно укрепляются: за последние четыре года мы продвинулись с шестого на первое место по объему оборотов по дебетовым картам. Кроме того, в этом году мы стали лучшим банком в топ-10 по приросту оборота на одну карту (+30% к прошлому году). Все это говорит о том, что наши карточные продукты пользуются большой популярностью у клиентов и что все больше людей отказываются от наличных и совершают покупки по картам, в том числе онлайн», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.