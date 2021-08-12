Экономика

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ритейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также «Магнита» и «Ленты» на предмет антиконкурентного сговора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — отмечается в релизе ведомства.

Служба также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. «Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей», — указывается в сообщении.

Ведомство добавляет, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.