Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
с чего начинается плитка
памятка - собираем ребенка в школу
рассчитайся по порядку!
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 12.08.2021 13:275 Морковь и апельсины больше всего подорожали в Псковской области 16.08.2021 10:350 Люди и металл 16.08.2021 09:180 Центробанк ожидает повышение ставок по кредитам во втором полугодии 15.08.2021 18:294 Экономист предложил отменить копейки и округлить цены 14.08.2021 21:458 ФАС предложила ограничить наценки на продукты в торговых сетях 14.08.2021 14:000 Кабмин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев
 
 
 
Самое популярное 10.08.2021 08:5015 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 15.08.2021 11:158 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 11.08.2021 10:553 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 12.08.2021 15:4716 Как я обманом ревакцинировалась 12.08.2021 09:522 На Псковскую область надвигаются ливни и грозы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Люди и металл

16.08.2021 10:35|ПсковКомментариев: 0

Изготовление конструкций из листового металла на заводе «Зенча-Псков» сродни магии. Чтобы заказать металлоконструкции в Пскове, не обязательно готовить подробное техзадание. Достаточно самого простого эскиза или объяснения за словах, чтобы закрутились производственные шестеренки. Мы заглянули внутрь механизма, увидели, как ведется разработка и что происходит в цеху до появления готовых изделий.

 

Рабочий у монитора

Юрий Волков работает за компьютером. Но он не офисный работник. Компьютер стоит посреди шумного цеха и является частью координатно-револьверного пресса Amada. Свой станок оператор сравнивает с надежной и простой в управлении иномаркой. Пресс пробивает детали из огромных листов металла 1250 на 2500.

«Мне приносят программу, - Юрий Волков берет в руки лист с распечаткой, дублирующей изображение на мониторе, где прямоугольник металла расчерчен на будущие детали. - На разную толщину материала применяем разный инструмент. Ставлю его в пресс. Загружаю лист и работаю. Лист перемещается в барабане. Есть программы на минуту-две, есть до часа, если детали сложные, или много маленьких. Сейчас программа на шестнадцать минут. Получатся детали для шкафов, из двух листов выйдет пять комплектов. Пробиваю за смену листов тридцать-сорок. К началу рабочего дня есть уже все программы на смену, начальник участка говорит, что бить в первую очередь, что во вторую».

Готовые детали отправляются на листогибочный станок, или сразу на сборку, или к сварщикам. Рядом с прессом стоит шкаф с гнездами разного диаметра для матриц. Выкрашен он в цвет станка, но частью его не является. Конструкция — ноу-хау Юрия, элементы шкафа пробиты на том же прессе.

Юрий Волков на производстве всю жизнь, на завод пришел сразу после школы, профессию осваивал сразу у станка. Может работать на плазме, на лазере. На прошлом месте трудился не один десяток лет, верность ему сохранял до конца, пока предприятие не закрылось. На заводе «Зенча» к тому моменту уже работал бывший начальник. Он-то и пригласил Юрия, знающего, опытного и профессионального сотрудника, на новое место два с половиной года назад. Судя по всему на этом заводе он тоже надолго.

Рабочему близка философия героя Баталова из фильма «Москва слезам не верит», говорившего: «Люблю свою работу, потому что когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось».

«Здесь очень хорошие люди, - говорит Юрий Волков о своем новом коллективе. - Когда пришел, поразился, меня никто еще не знал, а все уже здоровались. Очень этому удивился. Люди все достойные. Недавно немного подняли зарплату, появились бонусы к отпуску».

Работа с металлом — ответственная вдвойне. Не напортачить с материалом:

«Делали заказ с такими ребрами жесткости, что лист уводило, приходилось «сидеть на кнопке». Да и в других случаях надо контролировать постоянно, не так, что кнопку нажал и ушел».

И не навредить самому себе:

«Когда на первую работу устраивался, дали прочитать книжку «Техника безопасности», после чего мастер спросил: "Что вы поняли". - "Понял, что не надо совать руки, ноги и голову, куда не надо". - "Вы сдали, идите"».

Гордость взяла

На каждом бумажном листе с обозначением будущего раскроя металла значится: «Программист А. Степов». В технологическом отделе программы для пресса пишет Андрей Степепов. Когда-то он сам начинал на станке, знает все тонкости и нюансы. Главная задача — разместить детали на листе так, чтобы уменьшить потери материала. Но и обрезки — тут их называют деловой отход — тоже пускают в дело. Андрей Степов по своей инициативе написал программу по учету такого отхода. И если нужно выбить дополнительно маленькую деталь, он знает, где лежит кусочек, на котором это можно сделать, чтобы не портить целый лист.

Под руководством начальника технологического отдела Олега Дербуша работают специалисты такого высокого класса, что заказчики могут обращаться без техзадания. Описать на словах, показать на пальцах, нарисовать ручкой на листе бумаги — этого будет достаточно. Конструкторы создадут грамотный чертеж, отвечающий стандартам, проработают технологический процесс, рассчитают нормы времени и себестоимость. Все, что нужно от заказчика — донести свою идею и получить готовое изделие.

Олег Дербуш вспоминает, как несколько лет назад для местного Кулибина отлили фильтр для воды - сложной конструкции пластиковый цилиндр с отверстиями. Или как конструировали заказ в высокотехнологичном направлении SMT по изготовлению оборудования для печати на платах — сушильный шкаф на 800 литров, узкий, но высотой под потолок и с кучей выдвижных ящиков. Это не что-то особенное, на заводе «Зенча» есть длинный список номенклатуры уже разработанных металлоконструкций, или, как в этом случае, можно заказать что-то уникальное, под конкретные потребности.

В техотделе конструкторы Александр Алексеев и Александр Пегальчук ведут направление высоковольтного и низковольтного оборудования, Юлия Васильева отвечает за SMT, а Роман Быков — за товары народного потребления.

К следующему сезону завод вернет в производство дачные умывальники и летние души.

«Дедушка аж из Калуги звонил, - рассказывает Олег Дербуш, - возмущался, чего прекратили выпуск умывальников из нержавейки. Сказал на пластике скапливается слизь, а нашему хоть бы что. А недавно на одном деревенском канале в YouTube увидел душ «Бодрость», который у нас выпускали давным давно. Так приятно стало, гордость за завод взяла».

Новый вариант душа будет универсальным, с каркасом, подходящим под любую бочку из обычного магазина.

Другая разработка — двухконфорочная встраиваемая плита. Электроплитки «Пскова» предприятие выпускает много лет, они представлены на маркетплейсах и пользуются особой популярностью на дачах, стройплощадках и в общежитиях. Новая техника подойдет для солидной городской кухни. Главной задачей конструктора было развернуть модель из горизонтальной плоскости в вертикальную и убрать провода под столешницу. Опытный образец уже разработан.

В этом году техотдел получил уникальный опыт по освоению европейских стандартов качества. «Зенча» выиграла контракт на поставку подстанций и распредшкафов на АЭС «Росатома» в Финляндии. Полученное ТЗ содержало только электрические схемы, а вот способ реализации предстояло придумать на заводе. Приходилось осваивать финские ГОСТы и тонкости европейской сертификации.

Вскоре уже европейцам помогут в освоении российского рынка. На завод обратилась сербская компания по производству пластиковых изделий для высоковольтного оборудования. Сербы выпускают подобные вещи единственными в Европе и нацелились на российского потребителя. Балканская делегация уже приезжала в Псков, осмотрела термопластавтоматы, чиллеры для нагрева и охлаждения, сушилку.

«Готовимся отливать опытные образцы, - показывает Олег Дербуш детали, похожие на часть снаряжения альпиниста. - Вот это, например, для соединения проводов. Можно сразу врезаться в провод, зубчики прокусят изоляцию, и получится развести линию от столба, например, к дому».

А в Москву уже отправляется первая партия металлических кронштейнов под автоматические разбрызгиватели реагентов на дорогах. В Пскове же делали для этой системы шкафчики под насосные станции, электрические шкафы управления, метеовышки.

Бурное развитие предприятия Олег Дербуш связывает с приездом в начале года на завод нового генерального директора Аллы Ивановой.

«А то мы директора раньше видели два раза за целый год. Теперь у нас во главе человек заинтересованный и ответственный, - считает начальник технологического отдела. - Она всех выслушает перед принятием решения. Всегда просит: "Если я не права, говорите". Самое главное, зарплату платят вовремя. Чувствуем стабильность Поэтому есть надежда на рост».

«Я должен быть на производстве»

Коршуном кружит всю смену по цехам исполнительный директор Александр Ерохин. Он готов решить любое затруднение ради главной задачи — отгрузки в срок заказов надлежащего качества. Он уверен, что завод даст любому работоспособному человеку профессиональный и карьерный рост. Его трудовая биография — как раз пример такого роста.

Выпускник политеха, он еще с летних практик в институте начал работать на возведении энергетических объектов. За пятнадцать лет объехал полстраны, в том числе, участвовал в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Дорос до руководящей позиции.

«На стройках платят больше, не поспоришь. Но всегда разъездной характер работы. Домой приезжаешь вещи зимние взять или их оставить. Решил осесть», - рассказывает Александр Ерохин, как в начале прошлого года попал на предприятие.

На заводе «Зенча» он оказался в буквальном смысле по объявлению. В отделе кадров увидели резюме специалиста на одном из сайтов. Пригласили на работу. И не прогадали. Записи в трудовой говорят сами за себя. Сначала начальник участка сборки высоковольтного оборудования, где изнутри увидел, как производят трансформаторные подстанции и распределительные шкафы. Потом добавился инструментальный участок, внутренняя служба, где производят и ремонтируют оснастку для выпуска продукции. С июня этого года — исполнительный директор, держащий руку на пульсе всего предприятия.

«Я все-таки больше производственник, чем офисный работник. В кабинетах не сидел, всегда был на площадке, и сидеть не собираюсь», - отвечает Александр на вопрос о том, изменила ли его жизнь новая должность.

Поэтому на заводе он уже в семи утра, несмотря на то, что в заводуправлении рабочий день начинается с восьми. Обходит цеха.

«Легко только спать до обеда, а есть еще необходимость. Для меня главное слово «надо». «Хочу — не хочу» такого я не понимаю. Надо — я делаю. Считаю, что если возникнет вопрос, который требует моего вмешательства, принятия решения, я должен быть на производстве, - говорит он. - Иначе можно получить целый час простоя. Например, заказчик прислал чертежи с расхождениями, не стыкуются на двух листах параметры. Надо связаться с заказчиком, узнать, что он в итоге хочет, какая получится общая картина, для чего деталь. Тогда поймем, как правильно ее изготовить».

Александр Ерохин связывает с заводом свое будущее:

«Я здесь нахожусь большую часть времени, на заводе проходит основная моя жизнь. Завод — это мое настоящее и мой завтрашний день. Как мы настроим производство, так жить и будем».

Эти же слова можно отнести к жизни всей страны. Пока одни в соцсетях «производят смыслы» (генерируя бессмыслицу), другие занимаются конкретным делом, результат которого можно потрогать руками. Реальный сектор — основа экономики. Как его настроим, так завтра и заживем.

Валентина Семенова

Теги: #производство #завод #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 256 человек
16.08.2021, 10:350 Люди и металл 16.08.2021, 10:320 Жителя Пыталовского района осудили за публичное оскорбление участкового 16.08.2021, 10:250 За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей 16.08.2021, 10:160 Организаторов незаконной миграции задержали в Псковской области
16.08.2021, 10:150 В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала» 16.08.2021, 10:060 Президент Эстонии заявила о готовности баллотироваться на второй срок 16.08.2021, 09:520 Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках 16.08.2021, 09:450 Лампочка в подъезде, плитка в подвале – как формируются ОДН за электричество
16.08.2021, 09:420 Артиллерийские снаряды обнаружили в Псковском и Печорском районах 16.08.2021, 09:311 Россияне перечислили причины отказа от вакцинации 16.08.2021, 09:180 Центробанк ожидает повышение ставок по кредитам во втором полугодии 16.08.2021, 09:070 В Ленобласти дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел
16.08.2021, 08:520 Врач назвал восемь простых способов снизить давление 16.08.2021, 08:330 Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана 16.08.2021, 08:154 Новый материал для масок уничтожает COVID-19 за секунды 16.08.2021, 08:000 Дождливые будни прогнозируют синоптики на Северо-Западе России
16.08.2021, 07:456 185 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 16.08.2021, 07:301 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 16.08.2021, 07:150 В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль 16.08.2021, 07:003 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась менее чем на 5%
15.08.2021, 23:230 Единый стандарт зарядки смартфонов планируют создать к осени 15.08.2021, 23:052 Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом 15.08.2021, 22:512 Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово 15.08.2021, 22:054 Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района
15.08.2021, 21:440 Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 15.08.2021, 21:062 В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку 15.08.2021, 20:4012 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя
15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой» 15.08.2021, 19:570 Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице 15.08.2021, 19:350 Ученые перечислили симптомы одного из самых смертоносных видов рака 15.08.2021, 19:130 Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны захоронили в Усвятском районе
15.08.2021, 18:481 Великолучанин тренируется в США под руководством известного в мире боксера 15.08.2021, 18:294 Экономист предложил отменить копейки и округлить цены 15.08.2021, 17:558 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города 15.08.2021, 17:350 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали почти на 40 часов
15.08.2021, 17:170 До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 августа 15.08.2021, 16:540 Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина 15.08.2021, 16:300 Врач рассказал о длительности постковидного синдрома у пациентов 15.08.2021, 16:074 Подъезд дома на Рижском проспекте в Пскове затопило из-за сильного дождя. ВИДЕО
15.08.2021, 15:500 Псковский центр помощи аистам принял птиц из Новгородской области 15.08.2021, 15:230 Полиция продолжает искать пропавшую в 2017 году псковичку 15.08.2021, 15:010 Американские ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении 15.08.2021, 14:370 Более 120 тысяч человек в Псковской области вакцинировались от COVID-19
15.08.2021, 14:140 В сгоревшем тракторе в Порховском районе обнаружили труп мужчины 15.08.2021, 14:002 Появился список самых значимых результатов работы псковских археологов с начала ХХI века 15.08.2021, 13:360 Псковичка хотела купить платье и стала жертвой мошенников 15.08.2021, 13:1519 Кот митрополита Тихона Владыка прошел обследование у врачей
15.08.2021, 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 15.08.2021, 12:272 За сутки в Псковской области 102 человека заразились COVID-19 15.08.2021, 12:020 Псковский губернатор назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником 15.08.2021, 11:560 Водитель «Ниссана» сбил пьяного велосипедиста в Великих Луках
15.08.2021, 11:441 В честь Дня археолога псковский архив опубликовал подборку фотографий 15.08.2021, 11:251 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 15.08.2021, 11:158 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021, 11:005 Аналитики выяснили, кто в браке чаще становится инициатором развода
15.08.2021, 10:370 Псковича задержали за кражу лака для волос 15.08.2021, 10:261 Девушка попала в реанимацию после ДТП на автобусной остановке в Псковском районе 15.08.2021, 10:192 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков перенесли на утро 15 августа 15.08.2021, 10:010 Псковский астроном-любитель поделился фотографией звездопада
15.08.2021, 09:400 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем воздушного флота России 15.08.2021, 09:152 В Себеже насмерть сбили пешехода 15.08.2021, 09:000 Эксперт назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками 14.08.2021, 22:273 Псковичам рекомендуют не надевать камуфляжную одежду при походе в лес
14.08.2021, 22:000 Росреестр проконсультирует псковичей 17 и 20 августа 14.08.2021, 21:458 ФАС предложила ограничить наценки на продукты в торговых сетях 14.08.2021, 21:352 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков еще раз перенесли 14.08.2021, 21:060 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Плюсском районе
14.08.2021, 20:530 Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД 14.08.2021, 20:000 Фальшивые денежные купюры изъяли полицейские в Пскове 14.08.2021, 19:260 ФК «Псков» победил великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области по футболу 14.08.2021, 19:005 Владимир Путин призвал спасти животных в Сибири
14.08.2021, 18:380 Малолетнюю девочку сбил автомобиль в Невеле 14.08.2021, 18:129 Президент назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным 14.08.2021, 17:350 Дновец перевел мошеннику 240 тысяч рублей 14.08.2021, 17:117 Администрация закажет концепцию развития велоинфраструктуры Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.