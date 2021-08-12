Экономика

Люди и металл

Изготовление конструкций из листового металла на заводе «Зенча-Псков» сродни магии. Чтобы заказать металлоконструкции в Пскове, не обязательно готовить подробное техзадание. Достаточно самого простого эскиза или объяснения за словах, чтобы закрутились производственные шестеренки. Мы заглянули внутрь механизма, увидели, как ведется разработка и что происходит в цеху до появления готовых изделий.

Рабочий у монитора

Юрий Волков работает за компьютером. Но он не офисный работник. Компьютер стоит посреди шумного цеха и является частью координатно-револьверного пресса Amada. Свой станок оператор сравнивает с надежной и простой в управлении иномаркой. Пресс пробивает детали из огромных листов металла 1250 на 2500.

«Мне приносят программу, - Юрий Волков берет в руки лист с распечаткой, дублирующей изображение на мониторе, где прямоугольник металла расчерчен на будущие детали. - На разную толщину материала применяем разный инструмент. Ставлю его в пресс. Загружаю лист и работаю. Лист перемещается в барабане. Есть программы на минуту-две, есть до часа, если детали сложные, или много маленьких. Сейчас программа на шестнадцать минут. Получатся детали для шкафов, из двух листов выйдет пять комплектов. Пробиваю за смену листов тридцать-сорок. К началу рабочего дня есть уже все программы на смену, начальник участка говорит, что бить в первую очередь, что во вторую».

Готовые детали отправляются на листогибочный станок, или сразу на сборку, или к сварщикам. Рядом с прессом стоит шкаф с гнездами разного диаметра для матриц. Выкрашен он в цвет станка, но частью его не является. Конструкция — ноу-хау Юрия, элементы шкафа пробиты на том же прессе.

Юрий Волков на производстве всю жизнь, на завод пришел сразу после школы, профессию осваивал сразу у станка. Может работать на плазме, на лазере. На прошлом месте трудился не один десяток лет, верность ему сохранял до конца, пока предприятие не закрылось. На заводе «Зенча» к тому моменту уже работал бывший начальник. Он-то и пригласил Юрия, знающего, опытного и профессионального сотрудника, на новое место два с половиной года назад. Судя по всему на этом заводе он тоже надолго.

Рабочему близка философия героя Баталова из фильма «Москва слезам не верит», говорившего: «Люблю свою работу, потому что когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось».

«Здесь очень хорошие люди, - говорит Юрий Волков о своем новом коллективе. - Когда пришел, поразился, меня никто еще не знал, а все уже здоровались. Очень этому удивился. Люди все достойные. Недавно немного подняли зарплату, появились бонусы к отпуску».

Работа с металлом — ответственная вдвойне. Не напортачить с материалом:

«Делали заказ с такими ребрами жесткости, что лист уводило, приходилось «сидеть на кнопке». Да и в других случаях надо контролировать постоянно, не так, что кнопку нажал и ушел».

И не навредить самому себе:

«Когда на первую работу устраивался, дали прочитать книжку «Техника безопасности», после чего мастер спросил: "Что вы поняли". - "Понял, что не надо совать руки, ноги и голову, куда не надо". - "Вы сдали, идите"».

Гордость взяла

На каждом бумажном листе с обозначением будущего раскроя металла значится: «Программист А. Степов». В технологическом отделе программы для пресса пишет Андрей Степепов. Когда-то он сам начинал на станке, знает все тонкости и нюансы. Главная задача — разместить детали на листе так, чтобы уменьшить потери материала. Но и обрезки — тут их называют деловой отход — тоже пускают в дело. Андрей Степов по своей инициативе написал программу по учету такого отхода. И если нужно выбить дополнительно маленькую деталь, он знает, где лежит кусочек, на котором это можно сделать, чтобы не портить целый лист.

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Под руководством начальника технологического отдела Олега Дербуша работают специалисты такого высокого класса, что заказчики могут обращаться без техзадания. Описать на словах, показать на пальцах, нарисовать ручкой на листе бумаги — этого будет достаточно. Конструкторы создадут грамотный чертеж, отвечающий стандартам, проработают технологический процесс, рассчитают нормы времени и себестоимость. Все, что нужно от заказчика — донести свою идею и получить готовое изделие.

Олег Дербуш вспоминает, как несколько лет назад для местного Кулибина отлили фильтр для воды - сложной конструкции пластиковый цилиндр с отверстиями. Или как конструировали заказ в высокотехнологичном направлении SMT по изготовлению оборудования для печати на платах — сушильный шкаф на 800 литров, узкий, но высотой под потолок и с кучей выдвижных ящиков. Это не что-то особенное, на заводе «Зенча» есть длинный список номенклатуры уже разработанных металлоконструкций, или, как в этом случае, можно заказать что-то уникальное, под конкретные потребности.

В техотделе конструкторы Александр Алексеев и Александр Пегальчук ведут направление высоковольтного и низковольтного оборудования, Юлия Васильева отвечает за SMT, а Роман Быков — за товары народного потребления.

К следующему сезону завод вернет в производство дачные умывальники и летние души.

«Дедушка аж из Калуги звонил, - рассказывает Олег Дербуш, - возмущался, чего прекратили выпуск умывальников из нержавейки. Сказал на пластике скапливается слизь, а нашему хоть бы что. А недавно на одном деревенском канале в YouTube увидел душ «Бодрость», который у нас выпускали давным давно. Так приятно стало, гордость за завод взяла».

Новый вариант душа будет универсальным, с каркасом, подходящим под любую бочку из обычного магазина.

Другая разработка — двухконфорочная встраиваемая плита. Электроплитки «Пскова» предприятие выпускает много лет, они представлены на маркетплейсах и пользуются особой популярностью на дачах, стройплощадках и в общежитиях. Новая техника подойдет для солидной городской кухни. Главной задачей конструктора было развернуть модель из горизонтальной плоскости в вертикальную и убрать провода под столешницу. Опытный образец уже разработан.

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В этом году техотдел получил уникальный опыт по освоению европейских стандартов качества. «Зенча» выиграла контракт на поставку подстанций и распредшкафов на АЭС «Росатома» в Финляндии. Полученное ТЗ содержало только электрические схемы, а вот способ реализации предстояло придумать на заводе. Приходилось осваивать финские ГОСТы и тонкости европейской сертификации.

Вскоре уже европейцам помогут в освоении российского рынка. На завод обратилась сербская компания по производству пластиковых изделий для высоковольтного оборудования. Сербы выпускают подобные вещи единственными в Европе и нацелились на российского потребителя. Балканская делегация уже приезжала в Псков, осмотрела термопластавтоматы, чиллеры для нагрева и охлаждения, сушилку.

«Готовимся отливать опытные образцы, - показывает Олег Дербуш детали, похожие на часть снаряжения альпиниста. - Вот это, например, для соединения проводов. Можно сразу врезаться в провод, зубчики прокусят изоляцию, и получится развести линию от столба, например, к дому».

А в Москву уже отправляется первая партия металлических кронштейнов под автоматические разбрызгиватели реагентов на дорогах. В Пскове же делали для этой системы шкафчики под насосные станции, электрические шкафы управления, метеовышки.

Бурное развитие предприятия Олег Дербуш связывает с приездом в начале года на завод нового генерального директора Аллы Ивановой.

«А то мы директора раньше видели два раза за целый год. Теперь у нас во главе человек заинтересованный и ответственный, - считает начальник технологического отдела. - Она всех выслушает перед принятием решения. Всегда просит: "Если я не права, говорите". Самое главное, зарплату платят вовремя. Чувствуем стабильность Поэтому есть надежда на рост».

«Я должен быть на производстве»

Коршуном кружит всю смену по цехам исполнительный директор Александр Ерохин. Он готов решить любое затруднение ради главной задачи — отгрузки в срок заказов надлежащего качества. Он уверен, что завод даст любому работоспособному человеку профессиональный и карьерный рост. Его трудовая биография — как раз пример такого роста.

Выпускник политеха, он еще с летних практик в институте начал работать на возведении энергетических объектов. За пятнадцать лет объехал полстраны, в том числе, участвовал в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Дорос до руководящей позиции.

«На стройках платят больше, не поспоришь. Но всегда разъездной характер работы. Домой приезжаешь вещи зимние взять или их оставить. Решил осесть», - рассказывает Александр Ерохин, как в начале прошлого года попал на предприятие.

На заводе «Зенча» он оказался в буквальном смысле по объявлению. В отделе кадров увидели резюме специалиста на одном из сайтов. Пригласили на работу. И не прогадали. Записи в трудовой говорят сами за себя. Сначала начальник участка сборки высоковольтного оборудования, где изнутри увидел, как производят трансформаторные подстанции и распределительные шкафы. Потом добавился инструментальный участок, внутренняя служба, где производят и ремонтируют оснастку для выпуска продукции. С июня этого года — исполнительный директор, держащий руку на пульсе всего предприятия.

«Я все-таки больше производственник, чем офисный работник. В кабинетах не сидел, всегда был на площадке, и сидеть не собираюсь», - отвечает Александр на вопрос о том, изменила ли его жизнь новая должность.

Поэтому на заводе он уже в семи утра, несмотря на то, что в заводуправлении рабочий день начинается с восьми. Обходит цеха.

«Легко только спать до обеда, а есть еще необходимость. Для меня главное слово «надо». «Хочу — не хочу» такого я не понимаю. Надо — я делаю. Считаю, что если возникнет вопрос, который требует моего вмешательства, принятия решения, я должен быть на производстве, - говорит он. - Иначе можно получить целый час простоя. Например, заказчик прислал чертежи с расхождениями, не стыкуются на двух листах параметры. Надо связаться с заказчиком, узнать, что он в итоге хочет, какая получится общая картина, для чего деталь. Тогда поймем, как правильно ее изготовить».

Александр Ерохин связывает с заводом свое будущее:

«Я здесь нахожусь большую часть времени, на заводе проходит основная моя жизнь. Завод — это мое настоящее и мой завтрашний день. Как мы настроим производство, так жить и будем».

Эти же слова можно отнести к жизни всей страны. Пока одни в соцсетях «производят смыслы» (генерируя бессмыслицу), другие занимаются конкретным делом, результат которого можно потрогать руками. Реальный сектор — основа экономики. Как его настроим, так завтра и заживем.

Валентина Семенова