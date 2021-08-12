Экономика

Кабмин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев

Сельхозпроизводители смогут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного лизинга. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в программе, предстоит определить Минсельхозу.

На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса.

Мера поддержки начнет действовать в полную силу со следующего года. Всего в 2022–2023 годах на ее финансирование планируется направить более 24 млрд рублей.

«Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора», - подчеркнули в правительстве.