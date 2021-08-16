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Экономика

Снижение цен на «борщевой набор» обсуждают в Пскове

16.08.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области добились снижения цен на «борщевой набор». Об этом заявила руководитель группы проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Елена Лунгу на стратегической сессии по вопросу снижения цен на продукты «борщевого набора» 16 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Лунгу рассказала о том, что «Народный контроль» несколько раз выезжал в сетевые магазины с целью проверки изменения цен. «С третьего раза цены на 30-40% снизили. Это особенно было заметно по моркови. Практически все овощи были в наличии. При этом цены на рынке держались выше, чем в сетевых магазинах. Но в целом мы добились снижения цен на "борщевой набор" по торговым сетям», - сказала она.

Елена Лунгу добавила, что в настоящий момент цены на «борщевой набор» снизились и на рынках. Она отметила, что это, прежде всего, связано с приближением времени сбора урожая.

На сессии также сказали, что псковичи смогут закупить овощи по относительно низкой цене на сельскохозяйственных ярмарках, которые пройдут в регионе осенью.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поручил принять комплекс мер по снижению цен на «борщевой набор».

Кроме того, волонтеры «Единой России» совершили выезд в десять торговых точек города, где они пообщались с продавцами и покупателями на счет удобства и оснащенности местных рынков необходимым оборудованием.

На настоящий момент сформирован список, в котором отражены «плюсы» и «минусы» точек торговли города. Так, местные жители попросили установить на нескольких рынках навес, дополнительные столы и туалеты. Доклад об этом на сессии зачитала известный псковский ресторатор, руководитель нескольких направлений ресторанного бизнеса Оксана Нани.

Стратегическая сессия с участием сельхозпроизводителей и представителей власти проходит в штабе общественной поддержки «Единой России». В мероприятии участвуют начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов, и. о. начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №1 по Псковской области Василий Гончар, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская, начальник отдела социального развития села регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Виктория Рогаткина и другие должностные лица. В режиме видео-конференц-связи к сессии присоединились фермеры региона.

Теги: #Единая Россия #экономика #борщевой набор
Источник: Псковская Лента Новостей
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