Экономика

Владимир Зубов оценил намерения ФАС провести проверку цен в торговых сетях

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове оценил намерения Федеральной антимонопольной службы провести проверку цен в торговых сетях.

«Для начала давайте ответим на вопрос, рыночная ли у нас экономика. Если да, то давайте признаем это, и дадим ФАС возможность регулировать только картельные сговоры и следить только за желанием предпринимателей обмануть покупателя. Исходя из этого, мы выставим согласованную цену как на продукты питания, так и на топливо, и на другие товары», - сказал Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что регулирование государством цен на социально значимые товары и услуги должно быть, «но не оголтелым, не в приказном порядке». Президент региональной Торгово-промышленной палаты добавил, что, если государство считает, что граждане должны покупать определенную продуктовую корзину по определенным ценам, то оно должно компенсировать предпринимателям убытки, связанные с потерями на снижении наценок.

«Чудес не бывает. Бизнес не может работать себе в убыток за исключением тех случаев, когда он может компенсировать производство низкомаржинальных товаров (товаров с низкой наценкой - ред.) прибылью от продаж высокомаржинальных товаров», - пояснил роль государства в поддержке бизнеса и контроле ценообразования Владимир Зубов.