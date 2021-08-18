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Экономика

Годовая инфляция в Псковской области замедлилась до 5,5% в июле

18.08.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Псковской области в июле 2021 года замедлилась до 5,5% после 5,7% в предыдущем месяце. При этом ее значение оставалось ниже, чем по России в целом (6,4%) и по Северо-Западному федеральному округу (6,3%), сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

На динамику инфляции оказали влияние высокий урожай овощей и фруктов и низкий уровень индексации тарифов на услуги.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июле снизился до 6,1%. «В Псковской области стали доступнее продукты "борщевого набора". Так, в июле по сравнению с июнем существенно замедлился рост цен на свеклу, картофель и свежую зелень. Кроме того, замедлился годовой прирост цен на свинину, куриное мясо и яйца, а также хлебобулочные изделия», - рассказал управляющий отделением «Псков» Банка России Сергей Савин.

На низком уровне в регионе сохраняется годовой прирост цен на услуги. В июле этот показатель в регионе замедлился до 2,8%, в первую очередь в связи с низким уровнем индексации тарифов на содержание и ремонт жилья. Кроме того, введение дополнительных ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в регионе привело к ужесточению условий заселения в санатории. В итоге цены на их услуги снизились.

В то же время в сегменте непродовольственных товаров сохранялось влияние повышенного спроса и увеличения издержек производителей. Заметнее всего это сказалось на ценах стройматериалов, мебели, легковых автомобилей.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в июле опубликован на региональной странице официального сайта Банка России.

Теги: #Псковская область #инфляция #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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