Экономика

Фермеры приступили к уборке льна-долгунца в Псковской области

Уборка льна-долгунца началась в хозяйстве Евгения Шестиловского в Псковской области. Об этом региональный комитет по сельскому хозяйству сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: комитет по сельскому хозяйству Псковской области.

По состоянию на 18 августа Евгений Шестиловский уже вытеребил 7 га льна-долгунца, уточнили в комитете.

Крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Шестиловского занимается выращиванием льна-долгунца третий год и использует сорт «Добрыня», выведенный псковским НИИСХ.

В хозяйстве задействован полный технологический цикл - от выращивания льна до первичной переработки (производство волокна). Затем волокно поступает на текстильные комбинаты Российской Федерации.

В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ по ставке на 1 га посевной площади льна-долгунца и на прирост собственного производства льноволокна по ставке на 1 тонну реализованного на переработку льноволокна, напомнили в комитете.