Экономика

Компания «Криогаз-Псков» планирует строительство второй очереди завода сжиженного газа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне провел совещание по вопросу строительства на территории региона второй очереди завода сжиженного природного газа ООО «Криогаз-Псков». В обсуждении приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, руководство регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, а также компании-инвестора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая совещание, глава региона отметил, что ООО «Криогаз-Псков» уже несколько лет успешно работает в области — комплекс сжижения природного газа мощностью 20 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию в 2016 году. Компания инвестировала в производство более 700 млн рублей, было создано 26 рабочих мест.

Президент АО «Криогаз» Ричард Рудницки проинформировал о планах компании реализовать на территории Псковской области проект по строительству второй очереди завода. По его словам, это может стать важным этапом в развитии производственного направления деятельности компании, так как, учитывая существующие мощности завода, в настоящее время спрос на продукцию значительно превышает предложение.

Генеральный директор АО «Криогаз» Владимир Смелов подробно рассказал о проекте. Так, предполагается, что производственная мощность второй очереди завода составит 30 тысяч тонн СПГ в год. Ожидаемые инвестиционные вложения — около 3 млрд рублей.

Планируется, что при реализации проекта отчисления в бюджеты региона и страны составят 12 млн рублей и более 60 млн рублей в год соответственно. На производстве будут задействованы 40 специалистов.

К перспективным направлениям деятельности компании относятся также строительство автомобильной газозаправочной станции в Новосокольническом районе и апробация комплексной услуги по переводу автомобильной техники на газовое обслуживание с предоставлением финансирования без первоначального взноса.

В рамках совещания стороны детально обсудили представленные проекты. По итогу глава региона одобрил планы компании и выразил надежду на скорое рассмотрение проекта на Совете по инвестициям Псковской области. Профильному комитету он поручил оказать содействие инвестору.