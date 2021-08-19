Экономика

В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки

Началось давление зарубежных платежных систем на российские банки из-за решения Wildberries предоставить скидки при оплате картами МИР, Системой быстрых платежей, через SberPay и публикации комиссий иностранных систем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в онлайн-ритейлере Wildberries.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», - подчеркнули в Wildberries.

«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», - отметили в онлайн-ритейлере.

В Wildberries напомнили, что данные манипуляции являются незаконными, так как получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем – и посоветовали их составителям еще раз перечитать их внимательно.

«Подчеркнем, что мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами. 16 августа мы в Wildberries снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар, и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем», - рассказали в пресс-службе Wildberries.

В компании сожалеют, что несмотря на то, что зарубежные платежные системы ранее высказывали готовность к переговорам, что было поддержано и в Wildberries, но предпочли «язык угроз и ультиматумов».

Онлайн-ритейлер также сообщил, что в зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже, что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, в частности, малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов.

«Неоднократно звучала мысль среди экспертов о том, что западные платежные системы, по сути, установили новый "налог" для россиян – так как их аналогичные тарифы в Европе, США и Азии в разы ниже отечественных. Как минимум, покупатели имеют право знать о размере этого «оброка» и о том, что у них действительно есть выбор его не платить», - заключили в Wildberries.