Экономика

В России упал спрос на красную икру

Продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, следует из расчетов исследовательской компании GfK. За основу были взяты данные за 12 месяцев — с июля 2020-го по июнь 2021-го — в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет. При этом оценивались продажи не только натуральной красной икры, которую получают из лососевых видов рыб (горбуши, нерки и др.), но и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей.

За последний год россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее, пишет РБК. Снижаются только продажи натуральной икры, продажи заменителей красной икры показали небольшой рост (какой, GfK не уточняет), но это увеличение не смогло компенсировать падения в целом по категории. Потребители, как указывают аналитики, в среднем покупают сейчас красную икру раз в пять месяцев по 236 г.

Снизившееся потребление красной икры в этом году зафиксировала также исследовательская компания Ipsos: во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее.

Большинство россиян обычно потребляют икру реже одного раза в месяц — во втором квартале 2021 года об этом заявили 74,2% опрошенных, раз в месяц деликатес ели 14% опрошенных, один раз в день и чаще — лишь 0,2%, свидетельствуют данные Ipsos. Так, в апреле—июне 2020 года это было 70,4, 16,6 и 1,4% соответственно.

Спрос на красную икру в настоящее время упал «в килограммах в два раза» по сравнению с 2019 годом и первой половиной 2020-го, констатирует президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. По его словам, в среднем один россиянин потребляет около 100 г икры в год, чаще всего ее покупают жители Москвы и Петербурга, в других регионах потребление падает.