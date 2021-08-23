Экономика

Регионы РФ приступили к утверждению нормативной базы для комплексного развития территорий

Все субъекты Российской Федерации приступили к реализации нового механизма комплексного развития территорий (КРТ) в части утверждения нормативно-правовой базы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

«К реализации комплексного развития территории в части утверждения нормативно-правовой базы приступили все субъекты РФ. На сегодняшний день 10 регионов уже полностью сформировали условия для реализации КРТ, еще 36 частично утвердили необходимые нормативные правовые акты», - сообщили в пресс-службе.

Реализация комплексного развития территорий запущена в трех субъектах. В Иркутской области принято решение о комплексном развитии застроенной территории Усолье-Сибирского, Московской областью объявлены торги на право заключения договора о КРТ, в Москве объявлен аукцион на право заключение договора о комплексном развитии с реорганизацией промзоны, уточнили в министерстве.

Предварительно для комплексного развития подходят почти 450 территорий по всей России общей площадью более 20 тысяч га и почти 80 млн м2 в рамках градостроительного потенциала жилья.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.