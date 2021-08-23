Экономика

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила 2,3 млн рублей

Просроченная задолженность по зарплате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) в Псковской области по состоянию на 1 августа составила 2 млн 314 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, данная сумма на 67 тысяч рублей (или на 3%) больше, чем по состоянию на 1 июля.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, отметили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась зарплата, по состоянию на 1 августа составила 117 человек. Просроченная задолженность по зарплате в расчете на одного работника - 19 778 рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (72,1%) сложилась в организациях, работающих в транспортной сфере.