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Экономика

Зарплаты в сфере продаж в Псковской области оказались самыми низкими в СЗФО

24.08.2021 10:38|ПсковКомментариев: 0

Зарплаты в сфере продаж в Псковской области являются самыми низкими среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу. 

 

 

Работодатели из сферы продаж в целом по стране указывают в августе зарплату в 45 000 рублей. Компании из СЗФО в среднем готовы предложить соискателям зарплату чуть выше – 46 900 рублей. Из 32 000 августовских вакансий из сферы продаж в СЗФО найдется также почти 3 000 «дорогих» с зарплатой от 120 000 рублей. На этот раз в топ-3 регионов Северо-Запада с зарплатами выше регионов-соседей вошла кроме Петербурга и НАО еще Мурманская область (42 500 рублей). Меньше всего предлагают соискателям в продажах в Новгородской и Псковской областях 34 900 рублей и 32 500 рублей соответственно. 

Так, в ИТ-отрасли в августе работодатели в целом по стране в среднем предлагают около 53 000 рублей, в СЗФО чуть больше - 55 000 рублей. Среди «дорогих» вакансий от компаний Северо-Запада есть почти 1 900 вакансий с зарплатой от 155 000 рублей. Среди регионов кроме Петербурга никто из работодателей по СЗФО не предлагает более высокую зарплату, чем в целом по стране. Самые низкие зарплаты в ИТ-отрасли (по данным вакансий, опубликованных на hh.ru) в Ненецком АО (35 000 рублей) и Новгородской области (39 000 рублей).

Среди тысяч вакансий, размещенных работодателями из сферы строительства и недвижимости, средний уровень зарплаты по стране составляет 59 500 рублей. Среди 11 000 «строительных» вакансий в СЗФО, размещенных в августе, среднее предлагаемое вознаграждение чуть выше – 59 600 рублей. «Дорогих» вакансий для строителей на Северо-Западе России больше, чем в ИТ (около 2 200 в августе). Выше средней зарплаты для строителей предлагают работодатели из Петербурга, НАО и Коми – 66 700 рублей, 66 600 рублей и 64 500 рублей соответственно. Ниже средней по СЗФО зарплата у строителей в Калининградской и Новгородской областях.

 

Россияне, ищущие работу в отрасли HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес) в августе, могут рассчитывать в среднем на зарплату в 45 000 рублей, в СЗФО зарплата чуть выше – 46 300 рублей. Также можно найти около 300 «дорогих» вакансий с зарплатой от 120 000 рублей в компаниях Северо-Запада. В свою очередь по регионам: на более высокий уровень зарплаты, чем в среднем по РФ, могут рассчитывать соискатели из Мурманской и Ленинградской областей, а также из Коми. Самая низкая оплата труда в вакансиях HoReCa предлагается в вакансиях Псковской области и Карелии.

Работодатели Северо-Запада в области медицины готовы предложить соискателям зарплату в размере 51 400 рублей, что выше среднероссийской на 4 000 рублей. Примечательно, что выше среднероссийского уровня предлагают работодатели почти всех регионов СЗФО за исключением Архангельской и Калининградской областей (45 500 рублей и 44 500 рублей соответственно). «Дорогих» вакансий в медицинской сфере в августе работодатели СЗФО успели разместить около 800 с зарплатами от 105 000 рублей

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В сфере «Маркетинг, реклама, PR» работодатели в среднем по стране предлагают зарплату 50 300 рублей, в СЗФО незначительно выше – 50 600 рублей.  Однако среди вакансий от компаний Северо-Запада можно найти более 1 000 вакансий с зарплатой от 115 000 рублей. В приближении по регионам видно, что лидером по уровню предлагаемой зарплаты в августе кроме Петербурга стали Мурманская, Ленинградская и Архангельская области. Обратная ситуация в Псковской, Новгородской областях и в Республике Коми – здесь предлагаемые зарплаты для маркетологов одни из самых низких в августе в СЗФО.

 

Работодатели из производственной сферы, работающие на Северо-Западе, предлагают зарплаты, как правило, выше, чем остальные компании в стране – разница составляет более 4 000 рублей. Повышенный уровень зарплат наблюдался в августе в Петербурге, Коми, Мурманской, Ленинградской областях И НАО. В целом на СЗФО в августе приходится около 800 «дорогих» производственных вакансий с зарплатой от 125 000 рублей.

В августе работодатели из транспортной сферы в среднем по России готовы платить около 51 000 рублей, что на 1 500 рублей меньше, чем предложения работодателей на Северо-Западе. Выше среднего в СЗФО предлагали зарплату транспортникам компании почти из всех регионов за исключением Псковской и Калининградской области. Также на транспортную сферу в СЗФО приходится около 2 300 «дорогих» вакансий с зарплатой от 105 000 рублей.

Эксперты заметили, что, опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут продолжать расти.

«Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать, например, в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19», - добавили эксперты. 

Теги: #зарплата #СЗФО #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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