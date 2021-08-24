Экономика

Специалисты назвали зарплатный максимум для пешего или велокурьера в Пскове

Зарплатный максимум для пешего или велокурьера в Пскове на сегодняшний день составляет 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В августе специалисты сервиса изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Курьер» в сфере ритейла. Услуги доставки оказались незаменимы в период пандемии коронавируса. Спрос на курьеров в городах-миллионниках за год вырос в 4 раза. Наиболее востребованы на рынке труда курьеры с опытом использования мобильной онлайн-кассы, готовые к интенсивной разъездной работе, в том числе и к выездам за город. Значимым конкурентным преимуществом будут навыки работы с CRM-системами, заметили специалисты.

Зарплатный максимум для пешего или велокурьера в Москве на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 57 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 28 тысяч рублей. Специалисты с опытом работы до 1 года зарабатывают от 17 до 20 тысяч рублей, от 1 года могут получать от 20 до 22 тысяч рублей, от 2-х лет – от 22 до 30 тысяч рублей, а от 3-х лет от 30 до 40 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 40 лет, в 69% − мужчина, 48% имеют среднее профессиональное образование, 7% готовы к переезду, 76% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,5 года.

Должностные обязанности курьера: