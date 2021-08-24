Экономика

В Псковской области стало меньше коров и больше свиней

Поголовье крупного рогатого скота в Псковской области сократилось на 7,6% по состоянию на 1 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье коров снизилось – на 3,5%, овец и коз – на 0,5%, а поголовье свиней выросло на 12,9%.

Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней - 99,9%, отметили в Псковстате.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области по состоянию на 1 августа численность крупного рогатого скота составила 62,7 тысяч голов, в том числе коров – 31,3 тысячи, свиней – 1 млн 619,5 тысяч, овец и коз – 33,1 тысячи голов.

В январе – июле в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 216,9 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 118,6 тысячи тонн молока и 49,6 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 9,3%, молока – на 0,5%, производство яиц сократилось на 1,4%.

Прирост производства скота, птицы и молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99,2%, молока – 80,8%.