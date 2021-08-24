Экономика

Реализующие проекты по цифровой трансформации организации могут рассчитывать на господдержку

Российские организации, реализующие проекты по цифровой трансформации и внедряющим IT-решения, могут рассчитывать на меры поддержки посредством предоставления льготных (субсидированных) кредитов и факторинга через уполномоченные банки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, получателями субсидии являются системно значимые кредитные организации и иные юридические лица, которые имеют право проводить банковские операции и предоставлять кредиты, успешно прошедшие отбор и признанные уполномоченными банками.

Уполномоченные банки предоставляют кредиты российским компаниям по льготной ставке 1–5%. Максимальный объем кредита на проект составляет 5 млрд рублей, на программу (комплекс проектов) – 10 млрд рублей. Льготное кредитование заемщиков предусматривается до конца 2024 года.

Механизм поддержки утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № 1598 и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Требования постановления предусматривают поддержку проектов компаний на приобретение преимущественно российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

На сегодняшний день уполномоченными банками в рамках реализации постановления определены 17 кредитных организаций: ВЭБ.РФ, ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Абсолют банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Российский национальный коммерческий банк», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «АК БАРС» банк, АО «Российский банк поддержки МСП», ПАО КБ «Центр-Инвест».

До конца 2024 года в рамках указанной меры поддержки объем заемного финансирования проектов уполномоченными банками должен составить порядка 100 млрд рублей.

Более подробно о данном инструменте поддержки, а также с прочей актуальной информацией о реализации постановления можно ознакомиться здесь.