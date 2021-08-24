Станислав Осовский подал заявку на конкурс «Молодой предприниматель России»

Председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловой России» Станислав Осовский подал заявку на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Станислав Осовский отметил, что он «рискнул, и запрыгнул в последний вагон» конкурса со своим проектом. Заявки на конкурс принимают до конца августа.
По словам предпринимателя, его проект «ПсковПласт» — это завод по производству пластмассовых изделий, который возможен лишь благодаря промышленной кооперации с якорным резидентом региона — заводом «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан»).
Перечисляя другие конкурентные преимущества проекта, предприниматель упомянул местоположение завода — это особая экономическая зона «Моглино», что, по словам Станислава Осовского, дает ему большие льготы и налоговые преференции. Кроме того, завод находится «на трех границах», что позволяет ему развивать международные отношения и выходить на экспорт.
Региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» «перезапустилось» недавно – 29 июня.
«Нас сейчас порядка 10 человек. Но мы делаем ставку на молодежь, на молодежное предпринимательство. За счет этого мы хотим значительно сильно увеличить свои позиции», — заявил Станислав Осовский в интервью телеканалу «Россия 24».
Общественная организация «Деловая Россия» представляет интересы предпринимателей по всей стране. У организации налажен контакт с властями как на региональном, так и на федеральном уровне.