Экономика

Станислав Осовский подал заявку на конкурс «Молодой предприниматель России»

Председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловой России» Станислав Осовский подал заявку на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Станислав Осовский отметил, что он «рискнул, и запрыгнул в последний вагон» конкурса со своим проектом. Заявки на конкурс принимают до конца августа.

По словам предпринимателя, его проект «ПсковПласт» — это завод по производству пластмассовых изделий, который возможен лишь благодаря промышленной кооперации с якорным резидентом региона — заводом «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан»).

«Наш проект уникален, потому что мы первые, кто заявил о такой промышленной кооперации, и первые, кто начал работать с таким сырьем. Речь идет о сырье БОПЭТ и ПЭТ. К слову, БОПЭТ впервые будет производиться на российском рынке. До этого его можно было только импортировать из Кореи», - заметил Станислав Осовский.

Перечисляя другие конкурентные преимущества проекта, предприниматель упомянул местоположение завода — это особая экономическая зона «Моглино», что, по словам Станислава Осовского, дает ему большие льготы и налоговые преференции. Кроме того, завод находится «на трех границах», что позволяет ему развивать международные отношения и выходить на экспорт.

«Давайте о цифрах. Стоимость нашего проекта составляет порядка 100 млн рублей, что создаст более 50 новых рабочих мест для нашего региона с высоким уровнем средней заработной платы, поэтому я очень горд за свой проект. Для меня большая честь представить его на конкурсе "Молодой предприниматель России"», - заключил он.

Региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» «перезапустилось» недавно – 29 июня.

«Нас сейчас порядка 10 человек. Но мы делаем ставку на молодежь, на молодежное предпринимательство. За счет этого мы хотим значительно сильно увеличить свои позиции», — заявил Станислав Осовский в интервью телеканалу «Россия 24».

Общественная организация «Деловая Россия» представляет интересы предпринимателей по всей стране. У организации налажен контакт с властями как на региональном, так и на федеральном уровне.