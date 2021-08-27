Экономика

Игорь Иванов повторно избран в общественный совет при экономическом комитете

Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов повторно избран в состав общественного совета при комитете по экономическому развитию и инвестициям администрации Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов поблагодарил коллег из Общественной палаты Псковской области и председателя комитета Андрея Михеева за доверие и поддержку. «Будем и дальше принимать участие в подготовке и реализации решений комитета, производить учет и обеспечивать помощь гражданам при получении качественных и доступных государственных услуг, формировать эффективные механизмы общественного контроля при реализации комитетом своих полномочий, обеспечивать защиту прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики в сфере экономики», - отметил он.

В состав совета вошло пять представителей профсоюза.