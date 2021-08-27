Экономика

Псковская область довела до аграриев более 70% федеральных субсидий

Псковская область довела до аграриев более 70% федеральных субсидий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку АПК, перечисленных в регионы, к 26 августа составил 127,5 млрд рублей. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 63,5 млрд рублей, то есть 49,8% от общего объема.

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Ненецкий автономный округ (91%), Кировская область (90,2%), Магаданская область (88%), республика Коми (80,8%), Сахалинская область (80,6%), Вологодская область (80%), республика Мордовия (79,3%), Челябинская область (79%), Красноярский край (75,7%) и Псковская область (72,8%).