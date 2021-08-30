Экономика

Оборот розничной торговли вырос в Псковской области

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах России. Псковская область занимает 44 место в рейтинге, который представило РИА Новости.

В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года, обусловленного пандемией коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, где темпы роста по итогам первого полугодия 2021 года были выше, чем во многих других секторах экономики. Эксперты во многом объясняют это эффектом низкой базы, поскольку в первом полугодии 2020 года из-за жестких ограничений оборот торговли сократился сильнее, чем большинство других экономических показателей.

По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%, тогда как, например, промышленное производство выросло на 4,4%.

Оборот розничной торговли в Псковской области на одного жителя составил 108,1 тыс. рублей. Изменение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 7,2. По этому показателю регион опережает ряд регионов Северо-Запада, в том числе Новгородскую, Архангельскую, Вологодскую области, республики Коми и Карелию.

Лидерами по росту оборота розничной торговли в России стали Адыгея, Краснодарский край и Чечня, спад отмечен в пяти регионах, в том числе в двух субъектах СЗФО - Мурманской области и Ненецком автономном округе, свидетельствуют результаты исследования.