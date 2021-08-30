Экономика

За 7 месяцев 2021 года прирост производства в Псковской области составил 5,8%

В июле 2021 года промышленное производство Псковской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%. В целом, за 7 месяцев 2021 года прирост составил 5,8% в сравнении с январем – июлем 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Увеличение объемов по сравнению с январем – июлем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 15,3%, обрабатывающие производства – на 3,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 24,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 16,0%.

Производства, показавшие в январе – июле 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- производство кожи и изделий из кожи (+ 31,9%),

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (+ 22,4%),

- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (+ 21,8%),

- производство мебели (+ 21,7%),

- производство прочих готовых изделий (+ 21,4%).

Производства, больше других снизившие объемы по сравнению с январем – июлем 2020 года:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (- 16,8%),

- производство прочих транспортных средств и оборудования (- 11,7%).