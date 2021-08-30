Экономика

Псковские предприниматели могут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Псковских предпринимателей приглашают к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проходит в шестой раз в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. Конкурсная комиссия работает в Москве с 18 августа по 25 декабря. Продукция предприятий-участников конкурса будет представлена на соискание золотых, серебряных, бронзовых и платиновых Знаков качества.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» является системой добровольной сертификации продукции (услуг) по категории качество. «Всероссийская марка» информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция (услуга) не только безопасна, но и качественна, добавили в пресс-службе.

Подробнее об условиях участия в конкурсе — на официальном сайте rosmarka.ru.