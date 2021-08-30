Экономика

Сделано из БОПЭТ: электротехническая отрасль

БОПЭТ-пленка, которая будет производиться на псковском заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» - инновационный и экологичный материал, из которого сегодня выпускается множество жизненно важных товаров. Они стойки к механическим воздействиям и низким температурам, газонепроницаемы, нетоксичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители.

В сравнении с другими базовыми полимерами они вне конкуренции по своим барьерным свойствам. Например, БОПЭТ-пленки активно применяются в производство продукции электротехнической отрасли. Из них изготавливается электрическая и кабельная изоляция, ламинационные и композиционные материалы для электротехнических изделий и осветительных приборов, защитная пленка для экранов. Применяются такие пленки и для изготовления экологичных солнечных батарей.