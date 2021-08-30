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Экономика

ФАС предлагает наказывать производителей за «двойное качество»

02.09.2021 07:46|ПсковКомментариев: 0

ФАС планирует внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идет о продажах в РФ и за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект «дорожной карты» службы по пресечению недобросовестной конкуренции.

Административная ответственность за такое нарушение должна быть повышенной, считают в ФАС.Также служба предлагает запретить в РФ реализацию продукции без специальной пометки, если ее состав за рубежом другой. На товаре следует указать, что его изготовили для продажи на территории России. Документ собираются сформировать вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором и представить кабмину в феврале 2022 года.

Антимонопольная служба планирует составить список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за рубежом, следует из «дорожной карты». Как минимум, это — пищевая продукция и бытовая химия.

В пресс-службе ФАС заметили, что потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Но, если качество товаров таких компаний не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным. Речь идет об отсутствии отдельных функций в товаре, что ограничивает возможности его использования, изменении вкуса продукта за счет замены ингредиентов и другое. «ФАС такой подход представляется несправедливым», — подчеркнули в службе.

Теги: #фас #качество #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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