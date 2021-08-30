Экономика

Президент Сбербанка оценил риски для российской экономики от энергоперехода

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии Сбера на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума. Модерировал встречу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В дискуссии также приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» и АО «СУЭК» Степан Солженицын.

В фокусе внимания выступающих находились социальные и экологические аспекты. В банке пояснили, что сегодня все больше стран объявляют о целях достижения углеродной нейтральности; растут и ESG-фонды, инвестирующие в ответственный бизнес. По словам экспертов, для России это означает как вызовы, так и возможности: с одной стороны, энергетический переход означает потери для традиционных экспортно ориентированных отраслей, с другой — возможности новой индустриализации по экологически чистым стандартам, развитие новых технологий, улучшение социального климата. Перед участниками дискуссии стояли вопросы о том, воспользуется ли Россия этим шансом и готова ли страна к глобальной ESG-трансформации.

Вначале панельной сессии Герман Греф погрузил присутствующих в контекст проблемы. Президент Сбербанка подчеркнул, что научные дискуссии относительно того, влияет ли деятельность человека на климат, уже закончились, и мировое сообщество приступило к конкретным действиям. По его словам, для достижения общемировой углеродной нейтральности необходимо будет проинвестировать 140 триллионов долларов.

«Сбер всегда делает несколько сценариев макропрогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен, в том числе, наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса - как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию. В реальности уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий, который мы также озвучили. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность. Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Эти сдвиги говорят о формировании в экономике новых точек роста, повысят инвестиционную активность бизнеса, будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации нашей экономики под глобальные ESG-вызовы, что отражено в проекте. В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста», - сказал президент Сбербанка.

В качестве основных рисков «зеленого» перехода Герман Греф обозначил падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциальную утрату лидерства России в мировой энергетике, потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их потенциальное банкротство. Представители государства и бизнеса добавили к этим рискам также простои транспортной инфраструктуры, заточенной на экспорт энергоресурсов.

В целом, для страны энергопереход будет означать потерю ресурсной ренты, то есть возможности получения экономической выгоды от недропользования, конкурентоспособности отечественной экономики и, как следствие, снижение доходов государственного бюджета, пояснили в банке.

Участники дискуссии согласились, что точка невозврата уже пройдена: мировая экономика пошла по пути декарбонизации и альтернативы «зеленому» пути нет. Однако темпы этого перехода пока неясны. По их словам, очевидно, что такой переход займет годы и десятилетия, потребует принципиально новых технологий, огромных финансовых вложений, политической воли и готовности населения принимать в этом участие, «ведь на текущий момент практически во всех отраслях экономики энергопереход означает повышение стоимости конечных товаров и услуг, платить за которые придется потребителю».

Представители органов государственной власти подчеркнули, что энергопереход невозможен без кардинального пересмотра таможенной, внешнеэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики, создания соответствующих фискальных и налоговых стимулов, налаживания международного климатического сотрудничества.

Подводя итоги дискуссии, Герман Греф отметил, что в вопросах достижения углеродной нейтральности нужно мыслить категориями десятилетий. По его словам, важно, чтобы представители всех отраслей бизнеса и государственных ведомств всесторонне обсудили эту тему, пришли к компромиссам и единым точкам зрения, как можно быстрее прошли стадию обсуждений и начали действовать.