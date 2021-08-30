Президент Сбербанка оценил риски для российской экономики от энергоперехода

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии Сбера на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума. Модерировал встречу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
В дискуссии также приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» и АО «СУЭК» Степан Солженицын.
В фокусе внимания выступающих находились социальные и экологические аспекты. В банке пояснили, что сегодня все больше стран объявляют о целях достижения углеродной нейтральности; растут и ESG-фонды, инвестирующие в ответственный бизнес. По словам экспертов, для России это означает как вызовы, так и возможности: с одной стороны, энергетический переход означает потери для традиционных экспортно ориентированных отраслей, с другой — возможности новой индустриализации по экологически чистым стандартам, развитие новых технологий, улучшение социального климата. Перед участниками дискуссии стояли вопросы о том, воспользуется ли Россия этим шансом и готова ли страна к глобальной ESG-трансформации.
Вначале панельной сессии Герман Греф погрузил присутствующих в контекст проблемы. Президент Сбербанка подчеркнул, что научные дискуссии относительно того, влияет ли деятельность человека на климат, уже закончились, и мировое сообщество приступило к конкретным действиям. По его словам, для достижения общемировой углеродной нейтральности необходимо будет проинвестировать 140 триллионов долларов.
В качестве основных рисков «зеленого» перехода Герман Греф обозначил падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциальную утрату лидерства России в мировой энергетике, потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их потенциальное банкротство. Представители государства и бизнеса добавили к этим рискам также простои транспортной инфраструктуры, заточенной на экспорт энергоресурсов.
В целом, для страны энергопереход будет означать потерю ресурсной ренты, то есть возможности получения экономической выгоды от недропользования, конкурентоспособности отечественной экономики и, как следствие, снижение доходов государственного бюджета, пояснили в банке.
Участники дискуссии согласились, что точка невозврата уже пройдена: мировая экономика пошла по пути декарбонизации и альтернативы «зеленому» пути нет. Однако темпы этого перехода пока неясны. По их словам, очевидно, что такой переход займет годы и десятилетия, потребует принципиально новых технологий, огромных финансовых вложений, политической воли и готовности населения принимать в этом участие, «ведь на текущий момент практически во всех отраслях экономики энергопереход означает повышение стоимости конечных товаров и услуг, платить за которые придется потребителю».
Представители органов государственной власти подчеркнули, что энергопереход невозможен без кардинального пересмотра таможенной, внешнеэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики, создания соответствующих фискальных и налоговых стимулов, налаживания международного климатического сотрудничества.
Подводя итоги дискуссии, Герман Греф отметил, что в вопросах достижения углеродной нейтральности нужно мыслить категориями десятилетий. По его словам, важно, чтобы представители всех отраслей бизнеса и государственных ведомств всесторонне обсудили эту тему, пришли к компромиссам и единым точкам зрения, как можно быстрее прошли стадию обсуждений и начали действовать.