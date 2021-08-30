Экономика

О росте производства в пандемию рассказали депутатам на Плюсском перерабатывающем комбинате

О новых возможностях использования полимерных отходов рассказали спикеру областного Собрания Александру Котову и депутату регионального парламента Геннадию Григорьеву на Плюсском перерабатывающем комбинате (ППК). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, открытое в 2018 году предприятие не только устояло в период пандемии, но и нарастило мощности, нашло новые рынки сбыта и освоило технологию 100-процентного использования поступающих пластиковых отходов.

«Мы сегодня в тренде. На уровне Северо-Запада выглядим очень достойно – работаем по сбору отходов с разными регионами, не только Псковской области, и поставляем продукцию по всей России. Честно могу сказать, у нас спрос превышает предложение, мы физически не успеваем переработать и выпустить продукцию», - поделился соучредитель ППК Дмитрий Старостин.

Потенциал производства превышает 300 тонн в месяц от входа сырья до производства готовой продукции. Но предприятие делает ставку не на увеличение объема, а на ассортимент. «В своем сегменте, если брать Северо-Запад, мы, пожалуй, один из крупнейших производителей по объёму и ассортименту готовой продукции. Можно и больше перерабатывать, но поскольку у нас порядка семи циклов, и один цикл зависит от другого, мы не стремимся ни за объемом, ни за массовостью – мы стремимся за тем, что востребовано рынком», - рассказал директор комбината Константин Новинский. Из отходов предприятие выпускает пакеты любого размера и толщины, двусторонние и с печатью, рукава для полива, материалы для гидроизоляции и прочную плёнку для уличных бассейнов – вариантов множество.

Пандемия, по словам руководителей ППК, стала испытанием для команды, поскольку работать пришлось в условиях ограничений. Но помогла автономность предприятия. В итоге комбинат не только не снизил мощности, но и сумел получить значительный прирост за год, купить новое оборудование за оборотные, а не кредитные средства, освоить продажу на маркетплейсах и новые технологии.

Были проблемы с картонными коробками – инженеры придумали свое ноу-хау: станок, фасующий продукцию в пленку. Такая упаковка после поставки, как правило, вновь возвращается в Плюссу на повторную переработку. «Теперь мы не зависим ни от кого. С одной стороны, фура заехала с сырьем, с другой выехала готовая продукция. Весь цикл проходит на предприятии», - акцентировал Константин Новинский. При этом, по словам директора, комбинат для своих партнёров является одновременно поставщиком и покупателем, ведь основную часть сырья ППК получает от предприятий, которые избавляются от упаковочных материалов.

Последнее новшество плюсских технологов – производство полимерпесчаных изделий. Дмитрий Старостин и Константин Новинский продемонстрировали гостям предприятия уличную скамейку, изготовленную из пластиковых отходов. Такая террасная доска, по словам руководителей ППК, не горит, не гниет и не ломается, при этом ее так же, как и деревянный прообраз, можно пилить на элементы нужного размера и крепить саморезами или по принципу конструкторов. Из такой полимерпесчанки можно изготавливать дорожные знаки и ограждения, ограждения для клумб, детские площадки. Но главное, новое производство позволяет полностью использовать все отходы, которые прежде невозможно было перерабатывать – для изготовления плёнки подходят не все виды полимеров.

«Будем дальше развивать новое направление. У нас уже есть опытные образцы, и, я уверен, это будет дополнительная точка роста. Но наша задача – не получать отход на выходе. Мы стремимся к 100-процентной переработке полученного сырья», - поделился Дмитрий Старостин.

По мнению депутата областного Собрания, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» Геннадия Григорьева экологическая направленность в деятельности Плюсского перерабатывающего комбината очень важна. «Мы сегодня видели, сколько здесь находится плёнки бывшей в употреблении. Страшно подумать, что весь этот пластик мог оказаться на мусорных полигонах Псковской и Ленинградской областей. Если будет больше подобных предприятий, у нас не останется и полигонов», - отметил парламентарий.

На «экологический тренд» в работе предприятия обратил внимание и спикер регионального парламента Александр Котов: «Предприятие создавалось практически с нуля, динамично развивается, и для нас очень важно, что оно работает в системе, проводимой сейчас реформы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов».

Председатель Собрания отметил, что подобные современные производства дают импульс для развития экономики района и области. «Очень важно, что такие производственные предприятия появляются у нас в районных центрах, в данном случае в Плюсском районе. Для людей это возможность трудоустроиться, возможность при желании заработать неплохие деньги, это налоги в региональный бюджет. И ещё очень значимо, что у инвесторов и руководства предприятия есть желание развиваться, вкладываться в расширение и модернизацию производства. Мы будем их поддерживать», - подчеркнул Александр Котов.