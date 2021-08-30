Экономика

Стал известен график проведения сельскохозяйственных ярмарок в Псковской области

Стали известны даты проведения сельскохозяйственных ярмарок в районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Так, в Гдовском районе ярмарка состоится 25 сентября, в Дедовичском и Порховском - 18 сентября, а в Дновском и Опочецком - 3 октября.

Кроме того, в Красногородском районе купить сельскохозяйственные продукты можно будет 16 сентября, в Палкинском - 24 сентября, а в Островском, Пыталовском и Стругокрасненском - на следующий день, 25 сентября.

11 сентября ярмарка пройдет в Псковском районе, 26 сентября - в Себежском, а 9 октября станет сельскохозяйственным праздником для Печорского и Пушкиногорского района.

В тех муниципалитетах, которые не вошли в список, проведение ярмарок не планируется.

Добавим, ярмарка регионального уровня пройдет в Пскове 2 октября.