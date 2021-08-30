Экономика

В Псковской области образовалась недостаточность внутренних финансовых ресурсов

Недостаточность внутренних финансовых ресурсов образовалась в Псковской области, причиной этому стали выпадающие расходы регионального бюджета из-за ситуации с коронавирусом, а также «неподъемные» условия программы реструктуризации госдолга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Ранее Министерство финансов РФ включило Псковскую область в список регионов, в которых зафиксировано низкое качество управления финансами.

«В Псковской области отмечается недостаточность внутренних финансовых ресурсов. Так, в прошлом году с началом пандемии новой коронавирусной инфекции резко возросли расходы областного бюджета, которые в числе прочего были направлены на реализацию новых мер поддержки бизнеса и социально незащищенных категорий граждан. Одновременно ограничительные меры привели к выпадающим доходам. По примерным подсчетам, региональный бюджет недополучил более 1,1 млрд рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы администрации области.

Кроме того, власти Псковской области неоднократно обращались в Минфин РФ с просьбой пересмотреть условия своего участия в программе реструктуризации госдолга, поскольку они «неподъемны для региона».

«Для обеспечения выполнения этих условий необходимо было, например, погасить коммерческие кредиты в 2020 году на сумму 4,6 млрд рублей. Тем не менее Псковская область совместно с правительством РФ и федеральными министерствами прорабатывает данные вопросы. Так, с 2020 года начата реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, объем которой составляет 5 млрд рублей», - говорится в сообщении.

По данным властей, в 2021 году в Псковской области удалось провести реструктуризацию бюджетного кредита на сумму 1,5 млрд рублей. «Из федерального бюджета выданы бюджетные кредиты в размере 9,3 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов. Для региона также распределен лимит бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов в размере более 1 млрд рублей, по которому в настоящее время ведутся соответствующие работы», - отмечается в сообщении.