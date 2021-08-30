Экономика

Псковская область получит более 300 млн рублей на строительство социальных учреждений

Псковская область получит дополнительные средства на строительство социальных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Дополнительное финансирование выделяют на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением.

В 2021 году на строительство социальных учреждений Псковская область дополнительно получит 123 млн 575,4 тысячи рублей, а в 2022 — 179 257 тысяч рублей.