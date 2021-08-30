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Экономика

Псковская область получит более 300 млн рублей на строительство социальных учреждений

05.09.2021 16:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит дополнительные средства на строительство социальных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Дополнительное финансирование выделяют на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением.

В 2021 году на строительство социальных учреждений Псковская область дополнительно получит 123 млн 575,4 тысячи рублей, а в 2022 — 179 257 тысяч рублей.

Теги: #Псковская область #социальная сфера #финансирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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