Чубайс назвал способ повысить зарплаты в России

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс заявил, если экономика страны пойдет по «зеленому пути», который предполагает бережное использование природных ресурсов, то это увеличит зарплаты и пенсии граждан. Видео с выступлением с Восточного экономического форума политик опубликовал на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Газета.ru.
Он добавил, что экстенсивное расширение экономики стало невозможным, а реального роста можно достичь только через рациональное использование имеющихся ресурсов. В частности, Чубайс предложил закупать у Европы углеводородное топливо.
Ранее инистр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что благодаря ликвидации девяти опасных объектов и 14 крупных свалок в 2021 году станет возможным улучшить уровень жизни до 3 млн человек.