Экономика

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки

В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных аналитиков. Только в Абсолют Банке и в УБРиР ожидают, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%, пишет газета «Известия».

Четверо экспертов убеждены, что показатель увеличат сразу на 0,5 п. п., еще трое уверены в повышении на 0,25 п. п. Оставшиеся четверо считают оба этих сценария равновероятными. На предыдущем заседании в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п. п.

«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%», - сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он добавил, что проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п. п., повысив ключевую ставку до 6,5%. Это было связано с опережающей инфляцией.