Аналитики определили размер средней предлагаемой зарплаты в Псковской области

Средняя зарплата, которую предлагают в Псковской области в начале сентября, – 40 066 рублей, что немного ниже летних показателей – на 2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Количество новых предложений о работе в Псковской области на сайте онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников на протяжении августа выросло на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Страхование» - здесь вакансии открывались на 35% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась сфера строительства и здесь спрос на работников вырос на 22%. На третьем месте – госслужба (+21% вакансий). Также в топ по динамике появления новых вакансий за месяц вошли маркетологи, сфера консультирования и студенческая область (+16% в каждой области).
Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Псковской области выросло на 20%.
Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Псковской области*:
|
Вакансия
|
Зарплата
|
|
до 150 000 рублей на руки
|
Мастер по ремонту стиральных машин
|
до 130 000 рублей на руки
|
Промышленный альпинист на модернизацию сети сотовой связи
|
от 100 000 рублей на руки
|
|
от 100 000 рублей на руки
|
|
до 124 000 рублей на руки
|
Водитель-экспедитор на автовоз
|
от 100 000 рублей на руки
* в рейтинг вошли вакансии с указанием заработной платы.