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Экономика

Аналитики определили размер средней предлагаемой зарплаты в Псковской области

06.09.2021 08:35|ПсковКомментариев: 1

Средняя зарплата, которую предлагают в Псковской области в начале сентября, – 40 066 рублей, что немного ниже летних показателей – на 2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. 

Количество новых предложений о работе в Псковской области на сайте онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников на протяжении августа выросло на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Страхование» - здесь вакансии открывались на 35% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась сфера строительства и здесь спрос на работников вырос на 22%. На третьем месте – госслужба (+21% вакансий).  Также в топ по динамике появления новых вакансий за месяц вошли маркетологи, сфера консультирования и студенческая область (+16% в каждой области).  

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза – очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Псковской области выросло на 20%.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Псковской области*:

Вакансия

Зарплата

Интернет-маркетолог

 

до 150 000 рублей на руки

Мастер по ремонту стиральных машин

 

до 130 000 рублей на руки

Промышленный альпинист на модернизацию сети сотовой связи

 

от 100 000 рублей на руки

Производитель работ

 

от 100 000 рублей на руки

Водитель категории Е

 

до 124 000 рублей на руки

Водитель-экспедитор на автовоз

 

от 100 000 рублей на руки

* в рейтинг вошли вакансии с указанием заработной платы.

Теги: #зарплата #hh #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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