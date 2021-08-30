Экономика

Аналитики определили размер средней предлагаемой зарплаты в Псковской области

Средняя зарплата, которую предлагают в Псковской области в начале сентября, – 40 066 рублей, что немного ниже летних показателей – на 2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Количество новых предложений о работе в Псковской области на сайте онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников на протяжении августа выросло на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Страхование» - здесь вакансии открывались на 35% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась сфера строительства и здесь спрос на работников вырос на 22%. На третьем месте – госслужба (+21% вакансий). Также в топ по динамике появления новых вакансий за месяц вошли маркетологи, сфера консультирования и студенческая область (+16% в каждой области).

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза – очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Псковской области выросло на 20%.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Псковской области*:

* в рейтинг вошли вакансии с указанием заработной платы.