Экономика

Около 200 псковских работодателей повысили сотрудникам зарплату после общения с налоговой

195 работодателей в Псковской области повысили заработную плату своим сотрудникам, выплачиваемую в рамках трудовых отношений, после общения с налоговиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по региону.

«Одна из приоритетных задач, стоящих перед налоговиками Псковской области, - это вывод заработной платы из тени и легализация неформальной занятости населения. Являясь администратором налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговые органы напрямую заинтересованы в том, чтобы отношения работодатель-работник происходили в рамках правого поля», - подчеркнули в ведомстве.

В УФНС также отметили, что, уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет и выводя зарплату в «тень», организации напрямую ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата отпуска, больничных листов, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья, лечение или затратах на обучение детей. Специалисты пояснили, что работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить кредит или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».

Кроме того, в результате выплаты «теневой» зарплаты бюджеты всех уровней недополучают огромные средства, которые могли бы пойти на различные социальные программы.

УФНС России по Псковской области активно проводит работу по легализации заработной платы и неоформленных трудовых отношений. В том числе совместно с администрациями городов и районов Псковской области и органами внутренних дел, рассказали в управлении.

На сегодняшний день в результате мероприятий налогового контроля в бюджет дополнительно поступило 69,9 млн рублей, в том числе страховых взносов – 48,1 млн, налога на доходы физических лиц – 21,8 млн рублей.

Кроме того, 62 работодателя заключили трудовые договора, то есть легально трудоустроили 110 физических лиц. При этом наибольшую долю из числа «легально» трудоустроенных лиц занимают те, кто работает в сфере общественного питания.

Напомним, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации физические лица могут быть привлечены: