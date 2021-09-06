Экономика

СНГБ подготовил специальные предложения для работников нефтегазовой промышленности

Специальные предложения от Сургутнефтегазбанка ожидают работников нефтяной и газовой промышленности* до конца сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Среди специальных предложений:

вклад «Удачный» с доходностью до 5,25%,

скидка 1,9% на рефинансирование потребительских кредитов других банков**,

бесплатное обслуживание до конца года и одно дополнительное бесплатное посещение VIP-залов аэропортов при оформлении премиальной карты Visa Signature с тарифом «Priority Pass»,

скидка 50% на услугу предоставления в Росреестр электронных документов для осуществления госрегистрации прав и ипотеки в рамках кредитования под залог недвижимости.

*В соответствии со списком организаций, определенным внутренними документами АО БАНК «СНГБ».

**Процентная ставка от 9,1% годовых применяется при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита при сроке кредита от года до 2 лет и при условии предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, и регистрацию залога в случае предоставления кредита под залог автотранспортного средства.

Размер годовой процентной ставки увеличивается на 1,5% при оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ», на 2% при неоформлении страхования. Процентная ставка учитывает скидку 1,9% для зарплатных клиентов – работников организаций, входящих в определенный внутренними документами АО БАНК «СНГБ» перечень, предоставляемую в период проведения акции с 01.09.2021 до 30.09.2021 (включительно). Процентная ставка дополнительно увеличивается на 0,5% годовых при предоставлении кредита, часть которого, либо его полная часть, направляется НЕ на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля. В случае предоставления кредита, часть которого, либо его полная часть, направляется на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля, необходима регистрация залога ранее приобретенного автомобиля.