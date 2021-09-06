Экономика

Великолукская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей

Прием предпринимателей по правовым вопросам пройдет завтра, 7 сентября, в Великолукской транспортной прокуратуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прием будет проводиться с 9.00 до 18.00 по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, 61, а также по телефону 8 (81153) 9-18-56.

Напомним, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры РФ распоряжением Генерального прокурора РФ первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.