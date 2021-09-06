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Экономика

ФАС проверит рынки стройматериалов из-за жалоб на рост цен

07.09.2021 15:50|ПсковКомментариев: 2

Рынки основных и вспомогательных стройматериалов проверит ФАС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФАС России по Псковской области.

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы.

Причиной стало большое количество заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках.

Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, которые позволяют производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на товар приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, отметили в ФАС.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.

Теги: #строительство #УФАС России по Псковской области #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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