Экономика

Чужой вместо своих

Сколько раз такое было: заходишь в сетевой магазин после работы купить чего-нибудь вкусненького к ужину, а там - пельмени из Москвы, колбаса из Владимира, фарш из Белгорода. Глаза разбегаются от такой географии. Но чтобы отыскать во всем этом разнообразии хоть что-то псковское, придется очень постараться. Ни фруктов, ни овощей, ни зелени, ни мяса - разве что хлеб и молочка, и то в весьма обедненном ассортименте. Странная конкуренция получается. Как в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Это - тебе. Это - мне. Это - опять тебе. Это - обратно тебе...»

Где родился - там не сгодился

Скептик скажет: что сложного? Если у тебя хорошая продукция, ее с руками и ногами оторвут. На самом деле все, конечно, не так. Представитель одного из крупных псковских производств описывал процедуру вхождения в сеть как прохождение всех кругов ада. Выпускаешь новый продукт - и закупаешься валерьянкой, ведь тебя ждет долгий путь: поиск менеджера, который отвечает за согласование, оформление документов, торг по цене - в общем, предельно забюрократизированная процедура длится месяцами, а то и годами. Если и пройдешь, то подоспеют новые проблемы - из-за односторонних штрафов и «добровольных» возвратов просрочки.

Возможно, ситуация не была бы настолько острой, если бы продолжали свое существование местные торговые сети. Однако за последние годы сетевики, по сути, выдавили их с рынка. Вспомните Псков в нулевые годы — на тот момент в городе работало несколько сильных региональных ритейлеров: «Орбита», империаловские «Пчелки», «Трешечка». Все они делали ставку на местную продукцию. И понятно, почему. Ассортимент псковских производителей в особой рекламе не нуждается. Кажется, на сегодня уже все понимают, что своя продукция качественнее и безопаснее той, что прибывает за тридевять земель, состав местных продуктов понятен, ведь в его основе - родные природно-климатические условия, своя почва, вода, трава с привычными для организма микроэлементами. Немаловажна и экономическая составляющая: налоги, которые заплатит псковский производитель, останутся в регионе - и пойдут на ремонт наших же дорог и детских садов, на зарплаты нашим же бюджетникам.

Однако у федеральных торговых сетей, в отличие от региональных, есть определенный запас финансовой прочности. Это позволяет им устанавливать «отрицательную наценку» на свою продукцию, то есть продавать ее ниже закупочной цены. Покупатели «голосуют кошельком», выбирая федералов из-за выгодных цен. Казалось бы, потребитель оказывается в выигрыше. Однако на самом деле он остается один на один с крупными сетями. А те в условиях отсутствия конкуренции могут формировать цены на свой аппетит - чего стоит рост цен на пресловутый «борщевой набор»...

Несладко приходится и местным производителям. Федеральные сети под различными предлогами попросту отказываются работать с местными производителями, занижают стоимость продукции, прописывают в договорах невыполнимые условия. Такая стратегия сетевиков наносит серьезный ущерб местным производствам. Им не удается увеличить объемы продаж: это невозможно без вложений в модернизацию производства и покупку нового оборудования. В свою очередь на наращивание технических мощностей нужны прибыли, а где их взять в условиях отсутствия рынков сбыта? Даже у крупных предприятий возникают с этим проблемы, что уж говорить о фермерах и ИП. Вот такой замкнутый круг. В конечном итоге вновь страдает потребитель, не получая качественную, проверенную временем продукцию.

Торговое выживание

В разные годы в России предпринимались попытки найти выход из положения. Депутаты Госдумы РФ не раз обращались к идее защиты производителей, как более слабых участников торговых отношений, путем ужесточения профильного законодательства. Так, обсуждалась возможность ограничить влияние федеральных торговых сетей на региональные магазины, а значит, и на местных производителей. Парламентарии также выступали с инициативой запрета для торговых сетей возвращать нереализованную продукцию производителям.

Предлагали даже ограничить время работы крупных сетевых гипермаркетов: депутаты обосновывали этот законопроект тем, что при отсутствии альтернативы люди потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Тем более что практика ограничения работы гипермаркетов широко используется на Западе.

За поведением федеральных торговых сетей пристально наблюдает и управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. По словам руководителя управления Ольги Милонаец, если федеральная торговая сеть контролирует в районе 25% оборота торговли, то она не может вводить новые торговые площади (депутаты, к слову, предлагали снизить этот процент, но у такого предложения есть и противники, которые считают, что для малого и среднего бизнеса, которым приходится конкурировать с крупными сетями, существует много мер поддержки). По данным псковского УФАС на май 2020 года, ни одна торговая сеть в Псковской области не превышает установленную долю рынка.

Необходимость сокращения доли присутствия сетей ощущается и рядовыми гражданами. Например, неделю назад на сайте Российской общественной инициативы была размещена петиция о необходимости разработки регламента и правил, обязывающих торговые сети брать товар на реализацию в розничные магазины от местных производителей, расположенных в одном административном районе. В случае принятия такого предложения в регионах могли бы быть созданы отделы продовольственных товаров «Родного края». На данный момент инициатива набрала 557 голосов (52 голоса - против). Присоединиться к данной инициативе можно по ССЫЛКЕ.

Конечно же, не остаются в стороне от проблемы и сами производители. Кто-то пытается договориться с сетями, а кто-то - открывает собственные магазины формата «у дома». За примерами далеко ходить не надо: Псковский мясокомбинат - это 25 фирменных магазинов «Бизон» по всему региону. В настоящее время предприятие выпускает более 180 наименований продукции. Ассортимент мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.

В числе лидеров продаж – продукты, изготовленные по ГОСТу: колбасы «Докторская», «Молочная», «Таллинская», «Краковская», сосиски «Молочные». Не меньшей популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты предприятия: пельмени «Домашние», котлеты куриные и из свиного окорока. Вся продукция изготовлена из мяса, которое поступает на предприятие исключительно из хозяйств, расположенных на территории Псковской области. Но приобрести ее в сетевых магазинах вы не сможете, как бы ни хотели. Схожая история - с другими крупными псковскими предприятиями в пищевой отрасли. Если и есть местная продукция, то представлена она лишь частично, в ограниченном ассортименте.

От 30 до 50 процентов всех заболеваний россиян связаны с нарушением питания. Это приносит государству ежегодный экономический ущерб до 13 триллионов рублей. Более чем у 30 процентов российских детей наблюдается задержка роста и дефицит массы тела из-за неправильного питания в школах и детских садах. Среди факторов риска, приводящих к смерти, недоедание фруктов и овощей занимает существенную долю — 13 процентов. Больше всего страдают жители крупных городов.

Возможен ли диалог между местными производителями и крупными федеральными торговыми сетями? Удастся ли преодолеть взаимные претензии и выйти на конструктив, который в конечном счете окажется на руку всем, в том числе покупателям? Ответить на эти вопросы сложно. Но от них зависит многое - здоровье каждого из нас, наши привычки в питании, продовольственная безопасность страны в целом.

Все знают крылатое выражение: «Ты то, что ты ешь». Но пора уже не только знать, но и следовать ему.

Елена Никитина