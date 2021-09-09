Экономика

Центр финансовой грамотности открылся в Пскове

Центр финансовой грамотности появился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка.

Совместный проект областной универсальной научной библиотеки и отделения Псков Банка России стартовал в День финансиста. Сотрудники отделения провели открытую лекцию, посвященную способам защиты от телефонных и кибермошенников, рассказали о принципах работы финансовых пирамид и нелегальных кредиторов и дали несколько полезных советов, как сохранить свои сбережения.

Отделение передало в секцию технико-экономической литературы методические материалы, брошюры, комиксы и наглядные пособия по финансовой грамотности, подготовленные Банком России. Информация размещена на тематических стендах в свободном доступе для читателей библиотеки и всех желающих и будет постоянно обновляться.

Кроме того, на регулярной основе, по мере набора слушателей, планируется проведение лекций и викторин по финансовой грамотности. Ближайшая встреча состоится в октябре и будет посвящена вопросу того, как сохранить и преумножить свои сбережения с помощью современных банковских инструментов, таких как индивидуальные инвестиционные счета, паевые фонды и депозиты.