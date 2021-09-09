Экономика

Лимоны подорожали больше других продуктов за месяц в Псковской области

Лимоны подорожали больше других продуктов за прошедший месяц в Псковской области. Рост их стоимости составил 18,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Росстата.

В целом за август 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области выросли на 0,2% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 4,1%, с августом 2020 года – на 5,6%).

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,5%. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,2%, а на продовольственные товары – на 0,01%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на лимоны – на 18,3%, а также апельсины – на 9,8%, натуральный пчелиный мед – на 6,7%, печенье – на 5,8%, рыбное филе – на 5,6%, черный байховый чай в пакетах – на 5,4%, свежую зелень – на 5,1%, овощные консервы для детского питания – на 4,6%, сливочное масло – на 4,4%, жирный творог – на 4,2% и маргарин – на 4%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Ощутимее всего подешевели овощи – на 7,1%. Среди них свекла – на 40,9%, морковь – на 28,4%, картофель – на 22%, огурцы – на 20,4%, виноград – на 19,7%, помидоры – на 14,2%, бананы – на 6,1%. Также упали цены на мясо индейки – на 2,9%, жевательную резинку – на 2,6% и сахар-песок – на 2,1%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты наибольший рост цен наблюдался на «Амлодипин» – на 2,2%, «Смекту» – на 1,9%, «Аспирин» – на 1,8%, «Винпоцетин» – на 1,5/%. Снизились цены на «КолекальциферонК» – на 3,8% и «Индапамид» – на 2%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на настойку пустырника – на 3,7%, «Валокордин» – на 3,4%, «Офтан катахром» – на 3%, «Корвалол» – на 2,7%, поливитамины без минералов – на 2,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на «Анальгин» – на 1,9%, «Аллохол» и комбинированные анальгетики – на 1,4%.

Среди медицинских товаров наиболее подорожали одноразовые шприцы – на 2,7%. Значительно подешевели санитарно-гигиенические маски – на 3,8%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на стиральный порошок – на 3,8%, туалетную бумагу туалетную – на 2%, зубную пасту – на 1,8%, хозяйственное мыло – на 1,6%, туалетное мыло – на 1,5%, шампунь – на 1,1%. Кроме того, снижение цен наблюдалось на детские бумажные подгузники – на 6,3%, сухие корма для животных – на 0,9% и зубные щетки – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали газовое моторное топливо – на 16,1%, оконное листовое стекло – на 13%, ламинат – на 9,2%, спички – на 8,1%, рубероид – на 7,0%, доска обрезная – на 6,5%, дрова – на 5,9%, шариковые авторучки – на 4,8%, альбомы для рисования – на 4,2%, матрасы – на 4,1%, нитки – на 4% и свежесрезанные цветы – на 3,6%.

Более всего подешевели металлочерепица – на 11,2%, электроутюги – на 5,7%, плиты ДСП – на 5,0%, кроссовки для взрослых с верхом из искусственной кожи – на 3,9% и женские ночные сорочки – на 3,2%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на полет в салоне экономического класса самолета – на 15,2%, поездки на отдых в ОАЭ – на 9,9%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 2,6%, первичный консультативный осмотр у стоматолога – на 2,4%. Из бытовых услуг выросли цены на изготовление гроба – на 10,8%, ремонт холодильников – на 2,7%, установка натяжного потолка – на 2%.

Наибольшее снижение цен отмечено на билет в театр – на 18,1% и пользование потребительским кредитом – на 1,5%.