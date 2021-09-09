Экономика

Псковская область принимает участие в Форуме социальных инноваций регионов в Москве

Псковская область принимает участие в четвертом Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Форум проходит с 9 по 11 сентября на площадке Гостиного двора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Фото: инстаграм-аккаунт комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Организаторами мероприятия выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Москвы.

Как рассказали в комитете, повестка Форума отвечает стратегическим задачам развития страны, поставленным в посланиях президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Основная тема форума – «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».

Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова примет участие в мероприятиях и дискуссионных сессиях Форума, где планируется обсудить наиболее перспективные направления развития сектора социального предпринимательства и выстроить диалог для обмена опытом и лучшими практиками.