Экономика

Более 150 сельхозпроизводителей станут участниками ярмарки в Псковском районе

170 сельхозпроизводителей примут участие в ярмарке, которая состоится 11 сентября в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству и природным ресурсам.

Больше всего заявок поступило от производителей рыбы, меда, овощей и фруктов, а также мяса. Кроме того, отдельный сектор будут представлять ремесленники с товарами кузнечного производства, игрушками и вязаными изделиями.

«Также на ярмарке можно будет увидеть продукцию личных хозяйств. Это наш традиционный сектор "Ветеранское подворье", куда приезжают со своими товарами представители волостей», - рассказали в комитете.

Откроет мероприятие глава Псковского района Наталья Федорова. Затем участникам представят несколько концертных номеров. Далее, во время работы торговых рядов, специальная конкурсная комиссия оценит лучших производителей и наградит их в 4 номинациях:

сельскохозяйственные предприятия,

пищевая перерабатывающая промышленность,

крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства,

«Ветеранское подворье» и мастера художественного творчества.

Кроме того, самые активные участники ярмарка тоже получат дипломы и ценные призы.

Напомним, XXI сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» пройдет в субботу, 11 сентября, на территории парковки перед ТДЦ «Fjord Plaza» (деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23) с 8.00 до 15.00.