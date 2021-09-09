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Экономика

Более 150 сельхозпроизводителей станут участниками ярмарки в Псковском районе

10.09.2021 15:09|ПсковКомментариев: 0

170 сельхозпроизводителей примут участие в ярмарке, которая состоится 11 сентября в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству и природным ресурсам.

Больше всего заявок поступило от производителей рыбы, меда, овощей и фруктов, а также мяса. Кроме того, отдельный сектор будут представлять ремесленники с товарами кузнечного производства, игрушками и вязаными изделиями. 

«Также на ярмарке можно будет увидеть продукцию личных хозяйств. Это наш традиционный сектор "Ветеранское подворье", куда приезжают со своими товарами представители волостей», - рассказали в комитете.

Откроет мероприятие глава Псковского района Наталья Федорова. Затем участникам представят несколько концертных номеров. Далее, во время работы торговых рядов, специальная конкурсная комиссия оценит лучших производителей и наградит их в 4 номинациях:

  • сельскохозяйственные предприятия,
  • пищевая перерабатывающая промышленность,
  • крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства,
  • «Ветеранское подворье» и мастера художественного творчества.

Кроме того, самые активные участники ярмарка тоже получат дипломы и ценные призы.

Напомним, XXI сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» пройдет в субботу, 11 сентября, на территории парковки перед ТДЦ «Fjord Plaza» (деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23) с 8.00 до 15.00.

Теги: #псковский район #ярмарка #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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