Экономика

Названы финансовые инструменты, которым опасно доверять

Стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациям — зачастую при их покупке физические лица руководствуются эмоциями, а не финансовым анализом, а на этом рынке возможны «дикие» перекосы. Как рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников, к примеру – ставка ЦБ выросла, ОФЗ на это отреагировали, а высокодоходные облигации остались на прежних доходностях.

«В последнее время было много информации о фальсификации отчетностей в мелких и средних компаниях Китая, поэтому их реальную устойчивость сложно определить», — цитирует финансиста агентство «Прайм».

Так, один из крупнейших операторов недвижимости Китая Evergrande Group объявил об угрозе невыполнения обязательств перед акционерами. Крупные компании Китая переживут этот и подобные мини-кризисы, а вот что будет с мелкими — не очень понятно, отметил специалист.

Покупка акций стартапов может стать отличным вложением средств, но только в случае если этим занимается профессионалы — это не тема для начинающих инвесторов, полагает Верников.

Высокая инфляция может вынудить центральные банки ужесточить денежную политику. Стоимость заемных средств для всех без исключения инвесторов увеличится.

У «акций роста» денежные потоки больше смещены в будущее, если сравнивать их с «акциями стоимости». Ужесточение денежной политики вызовет пересмотр фундаментальных моделей и снижение справедливой стоимости акций роста. Вслед за этим начнутся продажи, продолжил Верников.

“Акции роста”, которые работают на новых перспективных направлениях, например, акции технологических компаний Кремниевой долины, по мнению эксперта, сильно пострадают.

«Нельзя сказать, что "акциям роста" не стоит доверять – им не стоит доверять в момент, когда ожидается ужесточение денежной политики», — указал финансист.

По словам Верникова, тем, кто ищет надежность, в сентябре и октябре нужно “сидеть в бондах”. В конце сентября в США заканчивается финансовый год.

После того, как управляющие получат свои бонусы, рынок может быть слабым, заключил эксперт.