Экономика

Минфин ждет дефицита бюджета в каждом четвертом регионе

Минфин ожидает превышения расходов над доходами в 25% субъектов России по итогам 2021 года. Об этом заявил замминистра финансов Леонид Горнин.

При этом Россия постепенно выходит из кризиса, и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов, отметил он.

«Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, - по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей - большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов - хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель - будет не больше 25% в целом», - цитирует Леонида Горнина газета «Известия».

В 2020 году, по данным казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Это произошло, так как многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20-30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом.