Экономика

Псковичам рассказали о БОПЭТ-пленке, которую будет производить «Титан-Полимер»

БОПЭТ-пленка, которая будет выпускаться на псковском заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», - это инновационный и экологичный материал, из которого сегодня производится множество жизненно важных товаров.

В пресс-службе завода рассказали, что БОПЭТ-пленки стойки к механическим воздействиям и низким температурам, газонепроницаемы, нетоксичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители.

«В сравнении с другими базовыми полимерами они вне конкуренции по своим барьерным свойствам. Без БОПЭТ-пленок сложно было представить себе наш современный быт, ведь они являются важным элементом для производства гибкой и продовольственной упаковки для пищевых продуктов и товаров повседневного спроса, в том числе металлизированные БОПЭТ-пленки применяются для сохранности быстро окисляющихся продуктов», - пояснили в «Титан-Полимер».