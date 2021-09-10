Экономика

Перевозку 42 телят без документов, воды и корма остановили в Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз на территорию страны 42 телят без документов, воды и корма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Перевозку крупного рогатого скота из Белоруссии в Краснодарский край остановили в деревне Лобок Невельского района.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля государственные инспекторы управления установили, что телята перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок, а также средств идентификации (бирки, выщипы, клейма). Животных везли в неспециализированном транспорте без воды и корма, а маршрут перевозки не согласовывали с федеральным органом ветеринарного надзора.

Управление Россельхознадзора запретило перемещение 42 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза и оформило акт о возврате животных.

По фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.