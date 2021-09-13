Экономика

Инвестор получит 50 млн рублей на создание производства спанбонда под Псковом

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил выделение ООО «Веста-Производство» займа на сумму 50 млн рублей для создания производства нетканого материала спанбонд в Псковской области.

Новое производство разместят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФРП. Общая стоимость проекта - порядка 150 млн рублей. Мощность производства составит 1,6 тыс. тонн продукции в год. В ходе реализации проекта создадут 28 рабочих мест.

Спанбонд широко используется в медицине, строительстве, сельском хозяйстве, на швейном и мебельном производствах.

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Напомним, в мае экспертный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил инвестиционный проект компании «Веста-Производство». Ожидаемый объем производства спанбонда - порядка 1575 т/год с 2024 года.

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Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отмечала, что производство спанбонда будет «весомым вкладом в импортозамещение важного стратегического продукта».