Экономика

Спасти семейный бюджет: миссия выполнима

«Мам, как называется штука, которой пельмени ловят?» - с этого вопроса началась «общажная» жизнь нашего сына, поступившего на бюджет в Великий Новгород этим летом. Конечно, я больше всего переживала за эту, бытовую, сторону жизни: справится ли мой студент с вопросами готовки, стирки, уборки. Но первые две недели уже показали, что волновалась я зря. Шумовку можно легко заменить ложкой, набор кастрюль - мультиваркой. А вот с ноутбуком вышла загвоздка. Его не заменишь ничем, при этом для учебы он совершенно необходим.

Сходили в магазин, приценились. Подходящий по параметрам стоит в районе 40-50 тысяч. В принципе, и купили бы, но после отпуска сложновато: финансы поют романсы. У знакомых одалживать, конечно, не хочется. И муж вдруг вспомнил: ехал на работу и по радио слышал про какую-то кредитку, по которой проценты четыре месяца не начисляют. Жалко только, название не запомнил.

Погуглили - и правда, в новостях нашли информацию о том, что появилась кредитная СберКарта. Если честно, я сначала решила, что муж что-то не расслышал. Четыре месяца без процентов? А так можно было? У подруги есть кредитка, но по ней проценты не начисляются всего лишь месяц. Еще и обслуживание бесплатное, и смс-уведомления. И оформить можно как в офисе банка, так и онлайн - одобрение чуть ли не мгновенное. Ноутбук стал как будто ближе.

Но я такой человек, что, пока во все тонкости не вникну, не успокоюсь. Поэтому вчера на обеде пошла в ближайшее отделение банка выяснить, что за чудо-карта такая, и нужна ли она нам. Менеджер рассказала: да, по СберКарте действительно проценты не начисляются четыре месяца по принципу «месяц тратишь - три гасишь». Ее поэтому признали самой выгодной кредитной картой на российском рынке*.

В принципе, срок достаточный для того, чтобы успеть забросить потом на карту средства и в минус не уйти. К примеру, если мы купим ноут на ближайших сентябрьских выходных, долг можно вернуть без переплаты вплоть до конца декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца февраля и т. д. Кредитный лимит - до 1 млн рублей.

Получается, что мы не только ноутбук сможем купить, но и подарить настоящий праздник моей маме: в октябре у нее юбилей - 60 лет. Мы уже начали готовиться: дочка придумывает открытку, сочиняет стишки-пирожки, сын обещал сделать видеопоздравление. Мы с мужем, как обычно, отвечаем за подарки. Сертификатом в магазин одежды или косметики здесь не обойдешься. Ей бы новый телевизор. И фуршет с подругами в любимом кафе - там, кстати, и дата оказалась свободна.

Получается, все по силам. К тому же, как объяснили в банке, если делать покупки в аптеках и медицинских учреждениях, - гарантируется фиксированная ставка ниже 10%. Такая же ставка - на СберМегаМаркете, если расплачиваться этой картой онлайн, а значит, ноут и телевизор там брать будем, чтобы бонусами воспользоваться и баллы накопить.

Я мысленно подсчитала расходы и... теперь в моем кошельке есть новенькая кредитка. За ноутбуком пойдем послезавтра - на Завеличье, оказывается, более сотни пунктов выдачи заказов. Телевизор ближе к дню рождения мамы закажем. А кафе мы уже забронировали. Кажется, осень никогда не была такой яркой и необычной, как в этом году!

* Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке по версии аналитической и консалтинговой компании Frank RG. По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода, при этом обслуживание продукта полностью бесплатно.