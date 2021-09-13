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Экономика

Спасти семейный бюджет: миссия выполнима

15.09.2021 09:30|ПсковКомментариев: 1

«Мам, как называется штука, которой пельмени ловят?» - с этого вопроса началась «общажная» жизнь нашего сына, поступившего на бюджет в Великий Новгород этим летом. Конечно, я больше всего переживала за эту, бытовую, сторону жизни: справится ли мой студент с вопросами готовки, стирки, уборки. Но первые две недели уже показали, что волновалась я зря. Шумовку можно легко заменить ложкой, набор кастрюль - мультиваркой. А вот с ноутбуком вышла загвоздка. Его не заменишь ничем, при этом для учебы он совершенно необходим.

Сходили в магазин, приценились. Подходящий по параметрам стоит в районе 40-50 тысяч. В принципе, и купили бы, но после отпуска сложновато: финансы поют романсы. У знакомых одалживать, конечно, не хочется. И муж вдруг вспомнил: ехал на работу и по радио слышал про какую-то кредитку, по которой проценты четыре месяца не начисляют. Жалко только, название не запомнил.

Погуглили - и правда, в новостях нашли информацию о том, что появилась кредитная СберКарта. Если честно, я сначала решила, что муж что-то не расслышал. Четыре месяца без процентов? А так можно было? У подруги есть кредитка, но по ней проценты не начисляются всего лишь месяц. Еще и обслуживание бесплатное, и смс-уведомления. И оформить можно как в офисе банка, так и онлайн - одобрение чуть ли не мгновенное. Ноутбук стал как будто ближе.

Но я такой человек, что, пока во все тонкости не вникну, не успокоюсь. Поэтому вчера на обеде пошла в ближайшее отделение банка выяснить, что за чудо-карта такая, и нужна ли она нам. Менеджер рассказала: да, по СберКарте действительно проценты не начисляются четыре месяца по принципу «месяц тратишь - три гасишь». Ее поэтому признали самой выгодной кредитной картой на российском рынке*.

В принципе, срок достаточный для того, чтобы успеть забросить потом на карту средства и в минус не уйти. К примеру, если мы купим ноут на ближайших сентябрьских выходных, долг можно вернуть без переплаты вплоть до конца декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца февраля и т. д. Кредитный лимит - до 1 млн рублей.

Получается, что мы не только ноутбук сможем купить, но и подарить настоящий праздник моей маме: в октябре у нее юбилей - 60 лет. Мы уже начали готовиться: дочка придумывает открытку, сочиняет стишки-пирожки, сын обещал сделать видеопоздравление. Мы с мужем, как обычно, отвечаем за подарки. Сертификатом в магазин одежды или косметики здесь не обойдешься. Ей бы новый телевизор. И фуршет с подругами в любимом кафе - там, кстати, и дата оказалась свободна.

Получается, все по силам. К тому же, как объяснили в банке, если делать покупки в аптеках и медицинских учреждениях, - гарантируется фиксированная ставка ниже 10%. Такая же ставка - на СберМегаМаркете, если расплачиваться этой картой онлайн, а значит, ноут и телевизор там брать будем, чтобы бонусами воспользоваться и баллы накопить.

Я мысленно подсчитала расходы и... теперь в моем кошельке есть новенькая кредитка. За ноутбуком пойдем послезавтра - на Завеличье, оказывается, более сотни пунктов выдачи заказов. Телевизор ближе к дню рождения мамы закажем. А кафе мы уже забронировали. Кажется, осень никогда не была такой яркой и необычной, как в этом году!

* Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке по версии аналитической и консалтинговой компании Frank RG. По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода, при этом обслуживание продукта полностью бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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